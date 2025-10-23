Afrique: Palmarès, invincibilité, finales perdues... - Les chiffres marquants de l'histoire de la CAN

Le palmarès colossal de l'Égypte, les malheurs du Ghana et du Nigeria en finale, les sélections qui attendent encore de jouer leur premier match à la CAN. Découvrez les chiffres les plus marquants du tournoi.

Pays avec le plus gros palmarès

La sélection au plus gros palmarès continental est indéniablement l'Égypte. Les Pharaons ont été titrés à sept reprises (1957, 1959, 1998, 2006, 2008, 2010). Avec des premiers trophées remportés à l'époque où la CAN se jouait encore à... quatre équipes. Des temps lointains, désormais ce sont 24 sélections qui se disputent la victoire finale. Derrière l'Égypte, le Cameroun (5) et le Ghana (4) ferment le podium des sélections les plus titrées.

Pays qui a joué le plus de finales / perdu le plus de finales

Le Ghana et le Nigeria se partagent le triste record de cinq finales perdues. La dernière en date, une défaite des Super Eagles en finale contre la Côte d'Ivoire en 2024. L'Égypte demeure la sélection qui a disputé le plus de finales, en revanche, elle n'en a perdu que trois sur les dix jouées (1962, 2017, 2021).

Pays avec le plus de podiums

Si les Nigérians ont souvent échoué en finale avec cinq défaites pour trois victoires, ils peuvent se consoler avec de belles médailles. Les Super Eagles détiennent le record de présences sur un podium de la CAN avec pas mois de 16 apparitions. Trois fois en or et cinq fois en argent, donc, mais surtout huit fois sur la troisième marche. C'est bien simple, le Nigeria n'a jamais perdu une petite finale de son histoire à la CAN.

Plus grosse série d'invincibilité

Autre record pour l'Égypte, celui de la plus longue série d'invincibilité. Avec 24 matchs sans défaite à la CAN entre 2004 et 2017, voilà un record qu'il sera difficile d'aller chercher. C'est d'ailleurs sur cette période que les Pharaons ont décroché le record de CAN remportées consécutivement avec un triplé réalisé sur les éditions 2006, 2008 et 2010.

La série a commencé avec un match nul lors du dernier match de la phase de groupe contre le Cameroun en 2004. Elle s'est terminée sur une défaite contre... le Cameroun en finale de l'édition gabonaise de 2017. À noter que cette période d'invincibilité est entachée par une longue disette sans aucun match à la CAN, puisque l'Égypte a manqué de se qualifier pour les éditions 2012, 2013 et 2015.

Pays qui a le plus organisé

L'Égypte a accueilli à cinq reprises la compétition en 1959, 1974, 1986, 2006 et 2019. Ce qui a bien aidé les Pharaons à garnir leur palmarès, car sur les cinq éditions organisées, ils en ont remporté trois et raflé une médaille de bronze. L'Égypte est également le pays qui compte le plus grand nombre d'apparitions dans les phases finales (26).

Les pays qui ne l'ont jamais jouée

Ils ne sont plus que neuf à n'avoir jamais participé à la CAN. La Centrafrique, le Lesotho, l'Eswatini, le Soudan du Sud, le Tchad, Sao Tomé et Principe, Djibouti, la Somalie et l'Érythrée attendent encore de décrocher un billet historique pour le grand raout continental.

Pour l'Érythrée, qui ne participe plus à aucun match international 2020, excepté un tournoi amical accueilli sur son sol en 2025, une apparition à la CAN semble compromise. Pour les autres, les dernières phases éliminatoires ont été difficiles, avec à chaque fois des échecs avec une certaine marge de retard sur les places qualificatives.

Sur les trois dernières éditions, seule la Centrafrique, avec un total de 7 points, a frôlé l'exploit en terminant à 2 points de la deuxième place qualificative dans son groupe E. La faute à un but encaissé contre le Ghana dans les dernières minutes du dernier match, alors que les Fauves avaient ouvert le score et ont tenu, le temps de quelques minutes, une qualification historique.

La victoire la plus large du tournoi

Le plus grand écart de buts jamais observé dans un match de la CAN est de cinq buts, c'est arrivé à trois reprises : Côte d'Ivoire - Éthiopie 1970 (6-1, phase de groupes), Côte d'Ivoire - Guinée 2008 (5-0, quarts de finale) et Botswana - Guinée 2012 (1-6, phase de groupes).

En revanche, ces matches ne sont pas ceux où le plus de buts ont été inscrits. Pour ce record, il faut (encore) aller voir du côté de l'Égypte, avec un match contre le Nigeria qui s'est terminé sur le score de 6-3 lors de la phase de groupes en 1963.

La CAN avec le plus de buts

La dernière édition en Côte d'Ivoire a été, de loin, la plus prolifique de l'histoire avec 119 buts inscrits. Un nouveau record logiquement établi avec le passage à 24 équipes et donc la multiplication des rencontres. En revanche, de nombreuses CAN ont connu des ratios de buts par matchs plus élevés. Le record ivoirien pourrait donc déjà tomber au Maroc si les attaquants sont en forme.