Afrique Centrale: RDC-Rwanda - Plus de 200 réfugiés rwandais ont regagné leur pays

277 Rwandais revenant de l'est de la République démocratique du Congo ont traversé, mardi 21 octobre, le poste-frontière de la Grande Barrière, dans le district de Rubavu. Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts conjoints de rapatriement volontaire, soutenus par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

La question du retour des réfugiés figure parmi celles qui sont au cœur des processus en cours : celui de Washington, de Doha, mais aussi du mécanisme tripartite entre la RDC, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et le Rwanda. Ces nouveaux retours marquent une étape dans la mise en oeuvre des décisions prises lors de la réunion de haut niveau tenue en juin dernier à Addis-Abeba.

Elles sont nombreuses, ces femmes vêtues d'un foulard sur la tête et enfants bien attachés dans le dos. Certaines tiennent d'une main leurs maigres colis, de l'autre, le document du HCR attestant de leur statut.

Au total, 277 personnes issues de 94 familles ont quitté Goma pour regagner le Rwanda. Elles ont été accueillies par le maire du district de Rubavu, Prosper Mulindwa. Toutes ces personnes seront hébergées temporairement au Centre de transit de Nyaru shishi, dans le district de Rusizi.

Plus de 800 Rwandais rapatriés

Ce n'est pas une première. En août dernier, 532 réfugiés, représentant 168 familles, avaient déjà été rapatriés volontairement depuis l'est de la RDC. En trois mois, cela fait donc plus de 800 personnes qui ont choisi de rentrer chez elles, avec l'appui du HCR.

Mais la réciproque n'est pas encore vraie. Si des réfugiés rwandais retrouvent progressivement leur pays, les réfugiés congolais, eux, restent encore nombreux au Rwanda. Il y a trois mois, le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, s'était rendu au centre de transit de Nkamira, dans le district de Rubavu, où il avait rencontré plusieurs demandeurs d'asile congolais. Le HCR estime à environ 200 000 le nombre de réfugiés rwandais vivant encore en RDC, et à près de 100 000 celui des Congolais vivant au Rwanda.

Mais à Kinshasa, on nuance : les autorités affirment ne pas disposer de données précises sur leur nombre, ni sur leur identité. Ces dernières semaines, le ton s'est toutefois apaisé entre les deux capitales.

En juillet dernier, Kinshasa, Kigali et le HCR ont adopté une Feuille de route 2025-2026 pour encadrer le rapatriement volontaire et la réintégration. Un document qui fixe les étapes, les responsabilités et les délais pour mieux coordonner ces retours et garantir qu'ils se fassent en toute sécurité, dignité et transparence.