Bénin: La Cena rejette la candidature des Démocrates pour la présidentielle de 2026

23 Octobre 2025
Radio France Internationale

La Commission Électorale Nationale Autonome (Cena) a déclaré dans une décision datée du mercredi 22 octobre 2025 « irrecevable » la candidature du principal parti d'opposition, Les Démocrates, à l'élection présidentielle d'avril 2026. Dans sa décision, la Cena souligne que le duo de candidats n'a présenté que 27 parrainages valides, soit un de moins que les 28 requis par le Code électoral. Cette insuffisance fait suite à la rétractation d'un élu du parti.

« Un dossier incomplet ne peut être validé », justifie la commission électorale dans la liste provisoire des candidats. Le parti dispose désormais d'un délai de 48 heures pour introduire un recours. La cour constitutionnelle examine d'ailleurs ce jeudi un recours du parti contre son député qui a fait défection en retirant son parrainage au duo de candidats.

La Cena valide en revanche le ticket de la majorité au pouvoir représenté par le ministre des Finances Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata, et celui du parti les FCBE, qui se réclame de l'opposition.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.