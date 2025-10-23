Bénin: La Cena rejette la candidature des Démocrates pour la présidentielle de 2026

La Commission Électorale Nationale Autonome (Cena) a déclaré dans une décision datée du mercredi 22 octobre 2025 « irrecevable » la candidature du principal parti d'opposition, Les Démocrates, à l'élection présidentielle d'avril 2026. Dans sa décision, la Cena souligne que le duo de candidats n'a présenté que 27 parrainages valides, soit un de moins que les 28 requis par le Code électoral. Cette insuffisance fait suite à la rétractation d'un élu du parti.

« Un dossier incomplet ne peut être validé », justifie la commission électorale dans la liste provisoire des candidats. Le parti dispose désormais d'un délai de 48 heures pour introduire un recours. La cour constitutionnelle examine d'ailleurs ce jeudi un recours du parti contre son député qui a fait défection en retirant son parrainage au duo de candidats.

La Cena valide en revanche le ticket de la majorité au pouvoir représenté par le ministre des Finances Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata, et celui du parti les FCBE, qui se réclame de l'opposition.