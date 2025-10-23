Cote d'Ivoire: Réparation navale - Abidjan renforce sa compétitivité avec un dock flottant de 12 000 tonnes

La Compagnie abidjanaise de réparation navale et de maintenance industrielle (Carena) a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de ses capacités opérationnelles.

Le 20 octobre, elle a réceptionné un dock flottant ultramoderne de 12 000 tonnes, a annoncé le Port autonome d'Abidjan (Paa) dans un communiqué publié le 21 octobre.

Ce nouvel équipement de haute technologie, long de 144 mètres et large de 48 mètres, vient compléter les deux docks de 2 000 et 10 000 tonnes déjà en service.

Représentant un investissement de 12,5 milliards de Fcfa, il permettra de sortir de l'eau des navires de plus grande taille et renforcera considérablement la capacité d'accueil et d'intervention du chantier naval.

Ce dock flottant, acquis par la Carena, filiale d'Africa Global Logistics (Agl) et l'entreprise Sifia, spécialisée dans la réparation navale en Afrique de l'Ouest, vise à améliorer la performance des services de réparation et de maintenance navale.

Il réduira les délais d'intervention, optimisera les opérations logistiques et consolidera la position stratégique du Paa comme un hub maritime de référence en Afrique de l'Ouest.

Cette acquisition s'inscrit dans la droite ligne de la vision du directeur général du Paa, Hien Sié, qui mise sur une modernisation continue des infrastructures pour accroître la compétitivité à l'échelle continentale.