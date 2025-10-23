Cote d'Ivoire: Digitalisation de l'éducation - Le pays pose ses bases

Dans la mise en oeuvre de la vision gouvernementale d'un système éducatif résolument tourné vers le numérique, un atelier de pré-validation du cadre conceptuel et du plan d'échantillonnage de l'étude de référence de la Stratégie nationale de digitalisation de l'éducation en Côte d'Ivoire (Sndeci) 2024-2028 s'est tenu à Yamoussoukro. C'était du 20 au 22 octobre 2025.

Organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (Mena), à travers la Direction des technologies et des systèmes d'information (Dtsi), avec le soutien de l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif), cette rencontre s'inscrit également dans la dynamique du thème de l'année scolaire 2025-2026 : « L'éducation de qualité, levier de transformation durable de la Côte d'Ivoire ».

Elle illustre bien la détermination de la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Pr Mariatou Koné, à faire du numérique le 36e levier de transformation inclusive et durable du système éducatif ivoirien, conformément aux recommandations des États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation (Egena).

L'événement a permis à Rodolphe Tian Bi, consultant principal et expert en planification, suivi et évaluation, de rappeler que l'étude de référence permettra d'alimenter la mise en oeuvre de la Sndeci grâce à des données probantes, renforçant ainsi la cohérence, la transparence et l'apprentissage collectif autour de la transformation numérique de l'éducation.

Venus de plusieurs structures clés du Mena, de l'Agence nationale de la statistique (Anstat) et du ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation, les participants ont affiné le cadre conceptuel et la liste des indicateurs de base, jetant ainsi les fondations d'un système d'évaluation robuste et conforme aux standards internationaux.

Dans les prochains jours, une seconde activité est prévue, consacrée à la conception des outils de collecte de données, avant l'atelier de validation finale qui marquera la conclusion de cette première phase.

Avec cette étape franchie, la Côte d'Ivoire confirme sa volonté de devenir un modèle africain en matière de gouvernance éducative numérique et d'innovation au service d'une école connectée et performante.