Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Ahoua Don Mello fait un plaidoyer pour la réconciliation nationale

À Bondoukou, ville aux mille mosquées, le candidat indépendant a égrené le chapelet de son programme de société.

Le candidat Ahoua Don Mello, sous la bannière de « La Côte d'Ivoire souveraine », a fait un plaidoyer en faveur de la réconciliation nationale qu'il lie au développement économique.

Le 22 octobre, devant une foule nombreuse réunie au terrain du centre culturel de Bondoukou, ville symbolique des diversités ivoiriennes, il a pointé du doigt les divisions attisées par la classe politique.

« Je peux vous assurer que si je suis élu, le développement va réunifier le pays », a martelé Don Mello. Il a insisté sur le fait que la construction du tissu social national requiert l'apport de chaque Ivoirien, « indépendamment de son ethnie, sa région ou sa religion ».

Le candidat a promis de « changer de politique », afin de garantir que les richesses du pays restent « entre les mains des Ivoiriens ».

Son programme inclut une industrialisation massive pour créer des emplois pour la jeunesse et l'octroi de bourses d'études, afin que les diplômés reviennent servir la nation.

Saluant la richesse culturelle de Bondoukou, il s'est engagé à faire de la ville aux mille mosquées une cité culturelle de référence. Il a conclu par un appel aux électeurs du Gontougo à le porter à la magistrature suprême du pays au soir du 25 octobre.