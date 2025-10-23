Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025/Alassane Ouattara - « Que le meilleur gagne »

23 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mamadou Kanate

Le candidat du Rhdp au scrutin présidentiel, au cours d'un déjeuner de presse à sa résidence, a salué le bon déroulement de la campagne.

Le porte-flambeau du Rhdp à la présidentielle du 25 octobre, Alassane Ouattara, a salué, hier, au cours d'un déjeuner avec la presse à sa résidence, l'atmosphère apaisée de la campagne. Il a salué le climat de paix dans lequel la campagne s'est déroulée. Il a souhaité que cet environnement pacifique, exempt de discours de haine et d'attaques personnelles, perdure jusqu'au scrutin du 25 octobre.

Il a exprimé le voeu que le vote se tienne dans les meilleures conditions, dans un esprit de transparence et de démocratie. Il a adressé ses encouragements à ses adversaires, tout en affichant sa confiance. « Que le meilleur gagne ! Et j'espère que je suis le meilleur », a-t-il lancé, invitant ses concitoyens à sortir massivement pour accomplir leur devoir civique.

Alassane Ouattara a, par ailleurs, souligné que le principal défi de la Côte d'Ivoire demeure la question sécuritaire. Il a insisté sur la sécurisation des frontières avec le Burkina Faso et le Mali, deux pays durement touchés par le terrorisme.

Le candidat du Rhdp a également réaffirmé sa détermination à poursuivre les grands chantiers engagés dans les domaines économiques et sociaux ainsi qu'à consolider les progrès réalisés.

