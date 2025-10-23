Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025/Jean-Louis Billon depuis Korhogo - « Le Nord sera le moteur de l'industrialisation ivoirienne »

23 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Hervé Adou

À la Place de la paix de la cité du Poro, le candidat du Code a promis un renouveau économique et social.

« Fotamana (Ndlr, bienvenu) président ! », scandaient les jeunes, les femmes et les étudiants venus en masse accueillir Jean-Louis Billon, candidat du Congrès démocratique (Code), à la Place de la paix de Korhogo.

Dans une ambiance de fête populaire, « le président », comme l'appellent affectueusement ses partisans, a livré un message d'espoir et de changement pour le Grand nord.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à une foule compacte, il a salué la vitalité de Korhogo et rappelé que, malgré les progrès réalisés, les défis en matière de santé, d'éducation et d'emploi restent entiers. « L'heure est venue pour une nouvelle génération d'accéder au pouvoir et de porter le renouveau national », a-t-il déclaré. Il a appelé les jeunes à garder foi en l'avenir car « c'est votre temps, c'est votre tour ».

Industriel avant d'être homme politique, Jean-Louis Billon a développé sa vision de faire du nord le moteur de l'industrialisation ivoirienne. Il a insisté sur la transformation locale des matières premières pour créer de la richesse et des emplois durables. « Le véritable nom d'un pays développé, c'est un pays industrialisé », a-t-il martelé, prenant l'exemple de la filière coton jadis florissante.

Sur le plan social, le candidat a renouvelé son engagement pour l'union et la réconciliation nationale. Il a assuré que s'il est élu, il prendra des mesures concrètes pour permettre à tous les exilés de rentrer au pays et de participer au dialogue national.

Porté par une foule conquise, Billon a conclu ses propos en ces termes: « Si la campagne avait duré plus longtemps, nous aurions gagné dès le premier tour. Mais le second tour sera celui d'un grand débat démocratique ».

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.