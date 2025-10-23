À la Place de la paix de la cité du Poro, le candidat du Code a promis un renouveau économique et social.

« Fotamana (Ndlr, bienvenu) président ! », scandaient les jeunes, les femmes et les étudiants venus en masse accueillir Jean-Louis Billon, candidat du Congrès démocratique (Code), à la Place de la paix de Korhogo.

Dans une ambiance de fête populaire, « le président », comme l'appellent affectueusement ses partisans, a livré un message d'espoir et de changement pour le Grand nord.

Face à une foule compacte, il a salué la vitalité de Korhogo et rappelé que, malgré les progrès réalisés, les défis en matière de santé, d'éducation et d'emploi restent entiers. « L'heure est venue pour une nouvelle génération d'accéder au pouvoir et de porter le renouveau national », a-t-il déclaré. Il a appelé les jeunes à garder foi en l'avenir car « c'est votre temps, c'est votre tour ».

Industriel avant d'être homme politique, Jean-Louis Billon a développé sa vision de faire du nord le moteur de l'industrialisation ivoirienne. Il a insisté sur la transformation locale des matières premières pour créer de la richesse et des emplois durables. « Le véritable nom d'un pays développé, c'est un pays industrialisé », a-t-il martelé, prenant l'exemple de la filière coton jadis florissante.

Sur le plan social, le candidat a renouvelé son engagement pour l'union et la réconciliation nationale. Il a assuré que s'il est élu, il prendra des mesures concrètes pour permettre à tous les exilés de rentrer au pays et de participer au dialogue national.

Porté par une foule conquise, Billon a conclu ses propos en ces termes: « Si la campagne avait duré plus longtemps, nous aurions gagné dès le premier tour. Mais le second tour sera celui d'un grand débat démocratique ».