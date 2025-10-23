Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Henriette Lagou attaque le Grand Ouest

Le Gp-Paix amorce une offensive dans le Grand Ouest. L'objectif de Henriette Lagou, c'est de quadriller le territoire national au cours de la campagne.

Après plusieurs localités dans le Centre et le Nord, elle a atterri, hier, à Man, la capitale de l'Ouest. C'est le groupe scolaire Epp Péraldi avec sa vaste cour de récréation qui l'a accueillie. Ici, tout comme dans les autres endroits, elle est venue à la pêche des voix pour gagner le scrutin du 25 octobre.

Les arguments pour atteindre cet objectif ne manquent pas. Elle a donc puisé dans son programme de gouvernement les points les plus convaincants pour les présenter aux militants, aux sympathisants et aux populations.

« Je ne pouvais pas ne pas venir dans le Tonkpi, une grande région qui fait face à pas mal de problèmes. Nous sommes à la conquête du pouvoir d'État. Donc il est important d'aller partout pour toucher du doigt toutes les préoccupations », a-t-elle justifié.

Pour Henriette Lagou, la population de l'Ouest a besoin de paix. « Je peux leur garantir cette paix durable », dit-elle. « Cette région regorge de richesses inouïes. Il y a certes des avancées, mais on peut faire mieux. Mon projet de société dispose d'un plan de développement pour cette région », a-t-elle souligné.

Elle a insisté sur les grandes lignes. Notamment des emplois pour les jeunes, une banque des femmes, une politique sociale hardie et un partage équitable du fruit de la croissance.

Après Man, elle a rencontré les militants de Duékoué et de Guiglo. Elle mettra ensuite le cap sur Bondoukou, à l'Est. Son meeting de clôture aura lieu, ce jeudi, à Yopougon.