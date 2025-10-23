Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Simone Gbagbo appelle les populations à voter pour elle

La candidate du Mgc a présenté son projet de société dont la réconciliation est un pan.

Profitant de ses civilités au préfet de la région de La Mé, Gueu Zro Simplice, et aux différents chefs de communauté de la région, la candidate du Mgc, Simone Gbagbo, a présenté à ses hôtes son programme de société axé sur trois grands piliers.

L'ex-Première dame leur a fait comprendre que l'Ivoirien qui aspire à un véritable changement doit voter pour elle, parce qu'elle propose un programme qui rompt avec le passé. Il s'agit d'abord de la réconciliation.

Une réconciliation qui, à travers ses différentes articulations, va véritablement réconcilier les Ivoiriens et asseoir une véritable paix. Pour le deuxième axe, la transformation, elle leur a expliqué le bien-fondé de celle-ci qui commence par la transformation des mentalités. Ensuite vient la transformation des produits sortis des champs et plantations.

Une transformation sur place de tous les produits ivoiriens et poser une base pour les produits vivriers. La souveraineté qui est le troisième axe a permis à la candidate de préciser que la souveraineté passe par la restructuration du système éducatif et la formation professionnelle.

Pour terminer, Simone Gbagbo a demandé aux chefs de communauté d'inviter les jeunes de la région à mettre balle à terre et à participer au vote s'ils veulent le changement.