Togo: La BIDC va financer six nouveaux centres de formation

23 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

La Banque d'Investissement et de Développement de la Cécéao (BIDC) a accordé un financement de 50 millions d'euros au Togo, destiné à renforcer l'enseignement technique et la formation professionnelle.

Des centres de formation seront construits à Agoènyivé, Tsévié, Tandjouaré, Kougnohou, Guérin-Kouka et Dagni Apeyémé.

Pour le président du Conseil d'administration de la BIDC, George Agyekum Donkor, cet appui traduit l'engagement fort de la banque à investir dans la jeunesse et le développement du capital humain.

Le montant total des financements de la Banque en faveur du Togo est de 362 millions de dollars.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.