Togo: Le PAL dans le top 100 mondial

23 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le Port autonome de Lomé (PAL) consolide sa place de leader portuaire en Afrique de l'Ouest, selon le nouveau classement 2025 des 100 meilleurs ports à conteneurs au monde, publié par Lloyd's List.

Dans ce classement de référence, le PAL gagne une place, passant de la 93e position à la 92e, parmi 42 ports qui ont progressé cette année.

Le PAL se distingue non seulement comme le seul port d'Afrique de l'Ouest présent dans le top 100 mondial, mais aussi comme le cinquième meilleur port à conteneurs d'Afrique, derrière :

Tanger Med (Maroc, 17e),

Port Saïd (Égypte, 53e),

Durban (Afrique du Sud, 79e),

Alexandrie (Égypte, 90e).

Il devance des ports bien connus comme Quanzhou (Chine, 93e), Tekirdag (Turquie, 94e), Ashdod (Israël, 99e), ou encore San Antonio (Chili, 100e), confirmant ainsi sa croissance soutenue et sa compétitivité internationale.

Une plateforme logistique stratégique

Cette reconnaissance salue les efforts d'optimisation, de modernisation et d'attractivité menés ces dernières années par les autorités portuaires. Situé en eau profonde et fonctionnant 24h/24 sans marée, le Port de Lomé s'impose comme une porte d'entrée logistique clé pour la sous-région, avec un hinterland qui s'étend jusqu'au Sahel.

Sans surprise, le haut du classement reste dominé par les ports asiatiques, avec Shanghai (Chine) en tête, suivi de Singapore (Singapour) et Ningbo-Zhoushan (Chine).

Lire l'article original sur Togonews.

