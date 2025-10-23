Afrique: CAF Awards - Qui pour succéder à Lookman ?

La Confédération africaine de football (CAF) a publié, le 22 octobre, la liste des dix prétendants au prix du meilleur joueur africain de l'année. La succession du Nigérian Adolema Lookman, vainqueur l'année dernière, est donc ouverte.

La liste a été établie par « un panel d'experts composé de membres du Comité technique et de développement de la CAF, d'entraîneurs chevronnés, de légendes africaines et de représentants des médias », a précisé la CAF. Les performances individuelles et collectives de ces joueurs comptent pour la période allant du 6 janvier au 15 octobre 2025 .

Le Marocain Achraf Hakimi (26 ans) tient la corde. L'international marocain et arrière latéral du Paris Saint-Germain est l'un des principaux artisans de la victoire de ce club en Ligue des champions. Il enchaîne des victoires avec la sélection marocaine au sein de laquelle il est l'un des cadres. Les Lions de l'Atlas détiennent actuellement un record de seize victoires consécutives, faisant tomber l'ancien détenu à l'époque par l'Espagne.

En face de lui, Serhou Guirassy (29 ans). L'international guinéen a fini co-meilleur buteur de la Ligue des champions et a également marqué vingt et un buts en Bundesliga.

Le Marocain Oussama Lamlioui (29 ans), évoluant au poste d'attaquant au RS Berkane, a intégré le top 10 après avoir remporté le Championnat d'Afrique des nations avec le Maroc au cours duquel il a été décisif, marquant un doublé en finale contre Madagascar (3-2). Son but de la victoire a été un chef d'oeuvre.

Les éternels habitués comme l'Egyptien Mohamed Salah de Liverpool et le Nigérian Victor Oshimen postulent. L' international égyptien a encore réalisé une saison pleine en devenant meilleur buteur de la Premier League sur la saison 2024-2025 et champion d'Angleterre avec Liverpool. Quant à l'international nigérian et actuel attaquant du Galatasaray SK, il a été durant la saison 2024-2025 meilleur buteur du championnat turc.

Deux joueurs sénégalais sont dans le coup. Il s'agit de l'international Iliman Ndiaye d' Everton qui a réalisé une saison pleine avec son club de Premier League, inscrivant quatorze buts. Il est devenu l'un des cadres des Lions de la Teranga qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations et à la Coupe du monde. Et de Pape Matar Sarr, vainqueur de la Ligue Europa avec Tottenham.

Franck Anguissa, 29 ans. L' international camerounais est un des grands artisans du titre de champion d'Italie de Naples cette année.

Fiston Mayele, l'attaquant de la République démocratique du Congo, a remporté cette année la Ligue des champions de la CAF avec les Pyramids FC. En deux saisons, il a marqué quarante-cinq buts avec son club.

Auteur de performances exceptionnelles, l'international gabonais Denis Bouanga qui évolue à Los Angeles FC s'invite pour la première fois parmi les nominés.