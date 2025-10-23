Congo-Brazzaville: 15e session ordinaire de la Cébévirha - Le budget exercice 2026 à l'examen

La Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutique (Cébévirha) a ouvert, le 23 octobre à Brazzaville, les travaux de sa 15e session ordinaire du Conseil de direction. Les participants débattent de la « Stratégie d'import-substitution des produits du cru » de la Communauté économique et monétaire dE l'Afrique centrale (Cémac), avant d'approuver le budget exercice 2026.

Les délégués venus du Cameroun, de la Centrafrique, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Tchad et du Congo participent à la session ordinaire qui se tient sur deux jours. Elle a été convoquée pour faire le point des activités menées par la Cébévirha au titre des exercices 2024 et 2025 au 31 août. L'objectif étant de corriger les défaillances constatées en vue de réajuster le plan d'action.

Les membres du comité de direction vont, à cet effet, approuver le programme de travail annuel de l'institution et adopter le budget exercice 2026. Un budget à la hauteur des ambitions de la Cébévirha, afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs.

Au terme de cette session technique seront mis en place, entre autres, des outils d'opérationnalisation de la stratégie d'import-substitution, à savoir le plan opérationnel et la feuille de route des actions prioritaires.

« Il me plait de saluer les efforts de la Cébévirha dans un contexte de rareté de ressources financières. Notre institution a mobilisé des ressources auprès des partenaires pour la mise en oeuvre des activités au profit de nos partenaires. C'est l'occasion de saluer ces initiatives et de les remercier tous », a souligné le président du Comité de direction, Kaya-Tobi, qui a présidé les travaux.

La Cébévirha est une institution qui contribue au développement durable des secteurs de l'élevage, des pêches et de l'aquaculture en Afrique centrale, afin de renforcer la sécurité alimentaire et de réduire la pauvreté.

Pour garantir le bien-être de la population et du développement de la sous-région, les chefs d'Etat de la Cémac, réunis en sommet extraordinaire en août 2021, avaient prescrit la mise en place d'une stratégie régionale d'import-substitution des produits du cru. Le but était de vouloir couvrir les besoins du marché intérieur de l'espace communautaire afin d'atténuer l'impact de l'importation de ces produits tels que le poisson, le riz, le blé, le manioc et les hydrocarbures.

Elle oeuvre aussi pour l'amélioration quantitative et qualitative des productions, la promotion des échanges commerciaux, l'amélioration de l'état sanitaire des animaux et le développement des ressources halieutiques.