Congo-Brazzaville: Lutte contre la peste des petits ruminants - Le plan stratégique national en cours de validation

Le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche a ouvert, le 22 octobre à Brazzaville, un atelier spécial consacré à la validation du plan stratégique de contrôle et d'éradication de la peste des petits ruminants (PPR).

Des experts, une trentaine au total venue de la présidence de la république, de la primature, des ministères sectoriels dont celui en charge de l'agriculture, des services vétérinaires et des partenaires techniques arrivés de l'étranger, participent à l'atelier présidé par le directeur général de l'Elevage, Kaya-Tobi.

Pendant trois jours, ils vont faire une relecture approfondie du Plan stratégique de contrôle et d'éradication de la PPR, avant de le valider, tout en l'adaptant à celui régional.

Pour le Congo, les objectifs sont multiples. Il s'agit, entre autres, d'aligner les priorités, les étapes, les indicateurs et les mécanismes d'évaluation avec les stratégies régionale et panafricaine ; de renforcer la synergie avec les mécanismes régionaux, notamment le Centre régional de santé animale, le Comité régional vétérinaire ainsi qu'avec bien d'autres structures continentales.

Il est aussi question de produire une feuille de route actualisée, précisant les responsabilités, les échéances et les ressources nécessaires avec en perspective et en priorité l'élaboration d'un plan de communication.

Le but étant d'obtenir l'engagement de l'Etat pour financer et mettre en oeuvre la stratégie révisée ainsi que celui des parties prenantes afin qu'elles jouent efficacement leur rôle dans le cadre de la mise en oeuvre.

Pour rappel, la PPR est une maladie virale hautement contagieuse affectant les ovins et les caprins, dont les conséquences socio-économiques sont lourdes pour les systèmes d'élevage. Confirmé pour la première fois au Congo en 2005, ce virus continue de sévir dans plusieurs régions du pays, et compromet gravement la productivité animale ainsi que la sécurité alimentaire des ménages ruraux.

En 2015, selon les techniciens, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation mondiale de la santé animale ont adopté la Stratégie mondiale d'éradication totale de la PPR à l'horizon 2030. Dans ce cadre, l'Union africaine, à travers le Bureau interafricain de ressources animales et le Centre panafricain de vaccins vétérinaires, a élaboré la Stratégie panafricaine qui sert de référence pour harmoniser les politiques et outils au niveau continental.

En Afrique centrale, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et ses partenaires ont également mis en place une stratégie régionale de contrôle et d'éradication de cette pathologie virale.