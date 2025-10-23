Congo-Brazzaville: Contrôle des prix - Le gouvernement passe à l'offensive

Une réunion de conjoncture économique s'est tenue le 22 octobre à la Cité de l'Union africaine, sous la présidence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle a rassemblé l'ensemble des responsables en charge des questions financières et monétaires du pays.

La rencontre stratégique visait à évaluer le comportement récent du franc congolais sur le marché des changes, notamment son affermissement face au dollar américain, et à examiner les mesures techniques à prendre pour consolider cette tendance.

Selon le compte rendu du ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, le président de la République a insisté sur la nécessité d'une coordination renforcée entre la politique monétaire et la politique budgétaire, afin d'assurer une gestion macroéconomique cohérente, surtout dans un contexte de stabilisation de la monnaie.

Les discussions ont aussi porté sur l'impératif d'un ajustement réel des prix à la consommation, proportionnel à l'appréciation du franc congolais. L'objectif est clair : améliorer concrètement le pouvoir d'achat des citoyens. En complément, une baisse des prix des produits pétroliers est à l'étude, de même qu'un renforcement du contrôle économique pour s'assurer que les opérateurs respectent effectivement les nouveaux barèmes tarifaires.

Cette réunion marque un tournant dans la gouvernance économique, avec un accent mis sur la rigueur, la cohérence des politiques publiques, et la protection du consommateur congolais.