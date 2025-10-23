Congo-Brazzaville: Contrôle des prix - Le gouvernement passe à l'offensive

23 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Sylvain Andema

Une réunion de conjoncture économique s'est tenue le 22 octobre à la Cité de l'Union africaine, sous la présidence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle a rassemblé l'ensemble des responsables en charge des questions financières et monétaires du pays.

La rencontre stratégique visait à évaluer le comportement récent du franc congolais sur le marché des changes, notamment son affermissement face au dollar américain, et à examiner les mesures techniques à prendre pour consolider cette tendance.

Selon le compte rendu du ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, le président de la République a insisté sur la nécessité d'une coordination renforcée entre la politique monétaire et la politique budgétaire, afin d'assurer une gestion macroéconomique cohérente, surtout dans un contexte de stabilisation de la monnaie.

Les discussions ont aussi porté sur l'impératif d'un ajustement réel des prix à la consommation, proportionnel à l'appréciation du franc congolais. L'objectif est clair : améliorer concrètement le pouvoir d'achat des citoyens. En complément, une baisse des prix des produits pétroliers est à l'étude, de même qu'un renforcement du contrôle économique pour s'assurer que les opérateurs respectent effectivement les nouveaux barèmes tarifaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette réunion marque un tournant dans la gouvernance économique, avec un accent mis sur la rigueur, la cohérence des politiques publiques, et la protection du consommateur congolais.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.