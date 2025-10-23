Afrique du Nord: Algérie-Maroc - Washington s'active pour un accord de paix

L'envoyé spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a affirmé, le 19 octobre, que Washington oeuvre à un accord de paix entre l'Algérie et le Maroc qui ont rompu leurs relations diplomatiques en 2024. À quelques jours d'un vote aux Nations unies sur le dossier du Sahara occidental, cette médiation pourrait changer la donne géopolitique au Maghreb.

Dans une déclaration qui n'est pas passée inaperçue sur l'émission américaine "60 minutes", le haut responsable américain affirme que les États-Unis travaillaient activement à un accord de paix entre l'Algérie et le Maroc. Selon Steve Witkoff, un compromis pourrait être trouvé « sous 60 jours ». L'annonce de cette initiative de paix intervient à quelques jours d'un vote au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (ONU) concernant le conflit du Sahara occidental, l'un des points de discorde entre les deux voisins Nord-africains.

Si les tensions sont vives entre l'Algérie et le Maroc, notamment depuis la rupture officielle des relations diplomatiques, les deux pays ne sont pas en situation de guerre ouverte. Le futur accord de paix portera essentiellement sur le Sahara occidental, un territoire revendiqué par Rabat et soutenu dans sa quête d'indépendance par Alger.

La décision de l'ONU pourrait influer sur le statut du territoire et sur le rôle de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Pour les observateurs, les efforts diplomatiques de Washington pourraient viser à désamorcer les tensions avant ce scrutin onusien, afin d'éviter une escalade régionale ou une polarisation accrue autour de cette question. Les États-Unis auraient intensifié leurs échanges avec les deux capitales depuis plusieurs semaines, misant sur des garanties de sécurité, des intérêts économiques communs, et une volonté partagée d'éviter l'isolement international.

Malgré leur méfiance réciproque, Alger et Rabat pourraient revenir à la table des négociations. La perspective d'un rapprochement entre les deux poids lourds du Maghreb suscite l'espoir d'un nouvel élan pour la région. Une paix durable entre l'Algérie et le Maroc, de l'avis des observateurs, permettrait de relancer des projets d'intégration économique, de renforcer la sécurité face aux menaces transfrontalières, et de faire du Maghreb un acteur plus uni sur la scène internationale.