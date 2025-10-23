Afrique: CAF Awards - Le Sénégal en lice sur plusieurs tableaux

Le football sénégalais est encore à l'honneur avec plusieurs joueurs nommés aux Caf Awards 2025. Il s'agit d'Iliman Ndiaye et Pape Matar Sarr pour le meilleur joueur africain, d'Édouard Mendy pour le meilleur gardien, Pape Thiaw pour le meilleur coach. Le Sénégal est aussi en lice pour la meilleure sélection nationale.

La Confédération africaine de football (Caf) a publié la liste des 10 candidats en compétition pour décrocher le Ballon d'Or africain 2025. Il s'agit du Camerounais Frank Anguissa, du Congolais Fiston Mayele, de l'Égyptien Mohamed Salah, du Gabonais Dennis Bouanga, du Guinéen Serhou Guirassy, des Marocains Achraf Hakim et Oussama Lamlioui, du Nigerian Victor Osimhen, des Sénégalais Iliman Ndiaye et Pape Matar Sarr. Les deux « Lions » sortent d'une saison exceptionnelle lors de laquelle ils se sont bien distingués, aussi bien en équipe nationale qu'avec leurs clubs.

Iliman et Pape Matar Sarr sur les traces de Diouf et Mané

En Angleterre, Iliman Ndiaye a été le meilleur élément de l'attaque d'Everton. Il avait trouvé le chemin des filets à 9 reprises avec les « Toffees » qui ont assuré le maintien après un début de saison difficile.

Avec le Sénégal, Iliman Ndiaye s'est imposé comme l'un des fers de lance de l'attaque. Buteur en éliminatoire de la Can 2026 contre le Malawi (4-0) et le Burundi (2-0), Iliman Ndiaye a aussi joué un rôle dans la qualification pour le Mondial 2026. Il s'est montré particulièrement décisif lors des ultimes rencontres de la campagne de qualification avec 1 but face à la Mauritanie (4-0) et une passe décisive contre le Soudan du Sud (0-5).

En grande forme, l'ancien joueur de Marseille semble assez outillé pour succéder à Victor Osimhen. Pape Matar Sarr sort aussi d'une excellente saison avec Tottenham. Le jeune milieu de terrain a aidé les « Spurs » à remporter l'Europa League face à Manchester United (1-0). Auteur de la passe décisive sur le but de la victoire, Pape Matar Sarr est le premier Sénégalais à avoir remporté l'Europa League. Ce succès a permis aux «Londoniens » de disputer la Ligue européenne des champions cette saison.

En Premier League, Pape Matar Sarr, qui a inscrit 3 buts et offert 2 passes décisives, a sauvé son club de la relégation. Son apport en équipe nationale, notamment pour la qualification au Mondial 2026, avec un but décisif face à la Rd Congo à Kinshasa, a été précieux pour la qualification. Iliman Ndiaye et Pape Matar Sarr tenteront de marcher sur les pas d'El Hadji Diouf et Sadio Mané, les deux seuls Sénégalais à avoir remporté le titre de meilleur joueur africain de l'année.

La saison 2024-2025 aura été très prolifique pour Édouard Mendy. Titulaire indiscutable dans les buts d'Al-Ahly, le gardien de but sénégalais a réalisé une saison exceptionnelle en Ligue asiatique des champions. Une compétition qu'il a remportée face aux Japonais de Kawasaki Frontale (2-0). Cerise sur le gâteau, Édouard Mendy a gagné le trophée de meilleur gardien de la compétition. Avec l'Algérien Riyad Mahrez et le Brésilien Firmino, il devenait le premier joueur à remporter la Ligue des champions sur deux continents différents.

Il est aussi le seul, avec Riyad Mahrez, à glaner trois trophées majeurs dans trois continents différents : la Ligue européenne des champions, la Ligue asiatique des champions et la Coupe d'Afrique des nations. En août dernier, face à Al-Nassr de Sadio Mané, Édouard Mendy a encore ajouté une nouvelle ligne à son palmarès imposant en remportant la Super Coupe d'Arabie Saoudite (1-1, Tab 5-3).

Gardien et coach de l'année : Mendy et Pape Thiaw, un grand coup à jouer

Promu capitaine après le départ de Roberto Firmino, Mendy s'est mis en évidence lors de la séance de tirs au but. Yassine Bounou, portier de l'équipe nationale du Maroc et partenaire de Kalidou Koulibaly à Al-Hilal, sera l'un de ses plus sérieux concurrents. Marc Philippe Diouf, troisième du dernier Chan avec le Sénégal, et qui vient de s'engager avec la formation congolaise de TP Mazembé, fait aussi partie des gardiens en lice.

Successeur d'Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw voudra marcher sur les pas de l'actuel coach de la Libye. Aliou Cissé avait, en effet, remporté le trophée de meilleur entraîneur africain en 2022. Un trophée mérité pour Cissé qui venait de mener les « Lions » à une première victoire en Coupe d'Afrique. Depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe nationale, Pape Thiaw est sur une très bonne dynamique. Il a ainsi qualifié le Sénégal à la Can et à la Coupe du monde. Les statistiques de l'ancien attaquant parlent d'elles-mêmes.

En 12 matchs, le Sénégal a inscrit 28 buts. La qualité de jeu déployée par les « Lions » s'est améliorée. Et le Sénégal s'est même payé le luxe de battre un pays du top 5 du classement de la Fifa, l'Angleterre (3-1), sur sa pelouse. Pour le trophée de meilleur coach, Pape Thiaw aura des concurrents de taille comme Walid Regragui du Maroc, Hossam Hassan de l'Égypte... Grâce aux performances de Pape Thiaw et de ses joueurs, le Sénégal est aussi en compétition dans la catégorie meilleure sélection de l'année.