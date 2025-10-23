Sénégal: Fièvre de la Vallée du Rift - Trois nouveaux décès déplorés en 24h

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé ce jeudi trois nouveaux décès liés à la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), portant le bilan total à 25 morts depuis le début de l'épidémie. À la date du 22 octobre 2025, le Sénégal a enregistré 287 cas confirmés, dont 226 guéris.

La région de Saint-Louis demeure la plus touchée avec 244 cas, suivie de Louga (16 cas), Dakar (2 cas), Kaolack (2 cas), Fatick (9 cas) et Matam (13 cas).

Concernant la variole du singe (Mpox), le ministère rapporte 2 cas confirmés et 2 cas probables depuis le 22 août 2025, sans décès à ce jour.

Les autorités sanitaires appellent à la vigilance et recommandent le respect strict des mesures préventives, notamment l'évitement des contacts avec les animaux malades et la consultation rapide en cas de fièvre ou de symptômes suspects.