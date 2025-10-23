Sénégal: Kaolack accueille un atelier sur la lutte contre l'exploitation en ligne des enfants

Depuis le 22 octobre, et jusqu'à ce vendredi 24 octobre 2025, il se tient, à Kaolack, un atelier de formation axé sur le thème : "Abus et exploitation en ligne des enfants : réponse judiciaire et prise en charge des victimes". Il est organisé par la Direction générale de la protection judiciaire et sociale (DGPJS) du ministère de la Justice.

Présent parmi les intervenants, Mouhamadou Moctar Watt, gouverneur de la région, a sensibilisé tout le monde. "L'abus et l'exploitation des enfants en ligne constituent non seulement une violation grave des droits fondamentaux, mais portent également atteinte à la sécurité et à la stabilité de nos communautés.

L'émergence du numérique a ouvert au monde des perspectives inégalées de communication, d'éducation et d'innovation. Mais elle a aussi fait surgir de nouvelles menaces, particulièrement pour les enfants devenus vulnérables face à des formes inédites et insoupçonnées d'abus et d'exploitation", a-t-il exhorté.

Pour le gouverneur, l'époque favorise les crimes en ligne, notamment ceux qui touchent les enfants. "Nous vivons à une époque où le numérique, s'il offre des opportunités immenses en matière d'apprentissage voire de socialisation, expose également nos enfants à des dangers nouveaux. Les réseaux sociaux, les plateformes de jeux et les messageries instantanées sont devenus des espaces où peuvent se produire des formes insidieuses d'abus, d'exploitation ou de manipulation psychologique."