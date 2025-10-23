Congo-Brazzaville: Monnaie électronique - Brazzaville accueille une conférence sur les crypto-actifs et les mutations du cadre macro-monétaire

Le monde de la finance et de l'économie se donne rendez-vous à Brazzaville pour un double événement d'envergure, du 28 au 31 octobre, avec la tenue d'une conférence-débat suivie d'un séminaire professionnel.

Initiés par le cabinet BT Integral Consulting (BTIC), les rendez-vous économiques réuniront experts internationaux, universitaires, cadres de banques et décideurs publics autour des grandes transformations monétaires et financières du moment.

La première étape de cette rencontre prévue pour le 28 octobre prendra la forme d'une conférence-débat sur le thème « L'essor des marchés de crypto-actifs : innovation majeure ou dernier avatar de la finance virtuelle ? ». Un moment d'échange visant à répondre à une série de questions cruciales; notamment l'explosion des crypto-actifs observée depuis une quinzaine d'années marque-t-elle une avancée durable dans le domaine financier, ou s'agit-il d'une simple bulle spéculative ?

Entre innovation financière, crypto-monnaies et mutations macroéconomiques, cet événement ambitionne d'offrir à Brazzaville un espace de réflexion de haut niveau sur l'avenir du secteur bancaire africain dans un monde en pleine transformation.

Du 29 au 31 octobre, un séminaire payant viendra prolonger la réflexion autour du thème « Les évolutions du cadre macro-monétaire et leurs enjeux pour le secteur bancaire ». Ce séminaire permettra de dresser un bilan complet des transformations monétaires et financières observées au cours des quinze dernières années, tant au niveau national qu'international.

Selon son initiateur, Aurélien Damase Bouithy, les discussions porteront notamment sur les nouveaux défis du secteur bancaire, les dynamiques des marchés financiers africains et les perspectives d'adaptation face aux mutations globales.

Les conférences seront animées par Gilles Morisson, expert en monnaie et finance internationale, ancien directeur adjoint de la Banque de France et ancien conseiller technique pour la Banque mondiale.

Au total près de 300 participants sont attendus à Brazzaville. Il s'agit des dirigeants de banques, responsables d'assurances, cadres de la microfinance, chefs d'entreprise, représentants de la Banque centrale, cadres ministériels, économistes, universitaires et membres d'institutions financières internationales. Un véritable carrefour d'échanges et d'apprentissage qui permettra de renforcer la réflexion sur les mutations financières en Afrique subsaharienne.

L'événement est coordonné par Aurélien Damase Bouithy, initiateur du projet, titulaire d'un MBA Banque & Finance (option finance des marchés et de l'entreprise, CESAG). Il est le directeur gérant du cabinet BTIC, spécialisé en stratégie-projets et en mobilisation des ressources. Il est épaulé par Adolphe Moussounda, agroéconomiste et expert en management des ressources humaines, titulaire d'un DESS et d'un troisième cycle de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et AgroParisTech.