Congo-Brazzaville: Protection de l'environnement - Pointe-Noire organise le 1er hackathon des océans

La capitale économique, Pointe-Noire, a accueilli, du 17 au 19 octobre 2025, le 1er hackathon des océans du Congo, un événement innovant organisé par l'Ong Renatura Congo en partenariat avec l'ambassade de France et les start-up Fablab et Yamify.

Cette compétition à laquelle plus de 350 000 enfants ont été sensibilisés sur la protection de l'environnement marin s'inscrit dans le cadre du concours international organisé par le Campus de la Mer à Brest. Il vise à proposer des solutions numériques innovantes pour la conservation des océans.

Pour cet événement, Congo Terminal a été représenté au jury par Raïssa Dekambi, chef de Service Qualité, Compliance et RSE. Son rôle a été déterminant dans la sélection des projets les plus prometteurs combinant innovation, viabilité et impact environnemental.

« Participer à ce hackathon est une belle occasion pour Congo Terminal de soutenir la jeunesse et de valoriser les initiatives innovantes dans la protection de nos océans. Nous sommes fiers de contribuer à la sensibilisation et à la promotion de solutions durables pour nos écosystèmes marins », a déclaré Raïssa Dekambi, membre du jury.

L'événement a rassemblé des étudiants, jeunes professionnels et passionnés de technologie autour d'un enjeu majeur : préserver la biodiversité marine grâce au numérique.

Les meilleures initiatives ont été récompensées lors de la remise des prix, au terme de trois jours d'ateliers, prototypages et présentations.

La Participation de Congo Terminal à ce premier hackathon illustre l'engagement de cette société dans la protection l'environnement, en soutenant des projets innovants portés par la jeunesse congolaise.

Depuis 2016, l'entreprise a conclu un partenariat avec Renatura pour accompagner les projets de sensibilisation à l'environnement dans les écoles à Pointe-Noire et ses environs. Cette Ong mène en parallèle plusieurs actions autour de l'étude et la protection des tortues marines et de leur habitat dans le pays.