Afrique Centrale: La BDEAC renforce ses partenariats stratégiques en faveur du développement de la sous-région

En marge des Assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), tenues à Washington du 13 au 18 octobre dernier, le président de la Banque de Développement des États de l'Afrique Centrale (BDEAC), Dieudonné Evou Mekou, a ouvert une série de rencontres de haut niveau avec des dirigeants des institutions régionales et des partenaires techniques et financiers.

Il s'est agit d'une séance de travail stratégique tenue avec Sidi Ould Tah, président du Groupe de la banque africaine de développement (BAD). Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur le renforcement de la coopération entre leurs deux institutions, notamment dans les domaines du cofinancement des infrastructures régionales, du soutien au secteur privé et de l'intégration économique en Afrique centrale.

Les deux présidents ont réaffirmé leur volonté commune d'intensifier les synergies entre la BDEAC et la BAD, afin de mobiliser davantage de ressources financières pour des projets structurants à fort impact économique et social. Cette convergence d'actions s'inscrit dans une vision partagée de transformation durable et inclusive de la sous-région CEMAC.

Outre la BAD, le président de la BDEAC a également eu des échanges fructueux avec les dirigeants d'autres institutions parmi lesquels le directeur général du Fonds de Garantie Africain, le Dr. Ngueto Tiraina Yambaye.

Des rencontres qui témoignent de l'engagement constant de l'institution sous régionale à jouer un rôle moteur dans le développement des six Etats membres, en consolidant les partenariats stratégiques et en soutenant les initiatives communes au service de la croissance, de la stabilité et de la prospérité en Afrique centrale.

À travers cette mission, la BDEAC réaffirme son rôle de catalyseur du développement régional et sa détermination à concrétiser les ambitions du Plan Stratégique Azobé, en construisant une Afrique centrale plus résiliente, intégrée et prospère.