Congo-Brazzaville: Infrastructures - Le PAPN accueille le premier navire de plus de 15 000 conteneurs

Le Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) a accueilli le 22 octobre, pour la toute premier fois, grâce à Congo Terminal , un porte- conteneurs de 368m de long et 54m de large pouvant transporter jusqu'à plus 15 690 conteneurs équivalent vingt pieds (EVP).

Le Maersk Halifax, en provenance du port de Cape Town, marque une nouvelle étape dans le développement des capacités de manutention au PAPN

« L'accueil du Maersk Halifax est une fierté collective et une preuve de notre capacité à s'adapter à l'évolution du trafic maritime international », souligne Christel Anga, Exécution Manager à Congo Terminal.

L'accostage de ce navire a été rendue possible grâce aux investissement réalisés au terminal à conteneurs du port autonome de Pointe-Noire par Congo Terminal, filiale d'Africa Global Logistics.

Depuis le début de la concession en 2009, le groupe y a investi plus 350 millions d'euros dans le développement des infrastructures, la formation du personnel et l'acquisition des équipements à la pointe de la technologie.

Actuellement, l'entreprise poursuit le développement de ses activités avec la construction d'une nouvelle plateforme portuaire au Môle Est capable d'accueillir des navires de plus 20 000 EVP dès sa mise en exploitation prévue courant 2027.