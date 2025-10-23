Niakhar — Le projet Galileo, a présenté jeudi à Niakhar (Fatick, centre), des "livings labs", une méthode d'expérimentation et d'évaluation des innovations agroforestières destinées à renforcer les moyens de subsistance des populations rurales et leur résilience face au changement climatique, a constaté l'APS.

Cette approche du projet GALILEO (2025 - 2028) vise à promouvoir des systèmes agroforestiers innovants en intégrant les arbres, les cultures et l'élevage en vue de renforcer les moyens de subsistance des populations rurales.

"Le projet s'attaque également à l'amélioration des conditions de vie des ménages en leur donnant du travail adapté au changement climatique et à la préservation de la biodiversité", a expliqué Olivier Roupsard du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD).

Intervenant lors de la cérémonie de clôture de l'atelier de trois jours sur le "living labs", il dit avoir eu l'idée de mettre en place ce projet de résilience agricole pour lutter contre le chômage en saison sèche.

"Cela fait huit ans que je travaille à Somb, dans l'arrondissement de Niakhar sur les changements climatiques, les cultures et les forêts. Je vois des gens travaillaient dans les champs que pendant l'hivernage et, plus rien en saison sèche", a-t-il déploré.

Donc, a-t-il fait valoir, il fallait agir en explorant toutes les potentialités des arbres forestières qui poussent en saison sèche.

"On peut avoir du fourrage et des fruits en même temps. On pourrait avoir également beaucoup plus d'animaux sur place et les nourrir avec ces plantes", a-t-il préconisé.

"Nous tentons d'apporter des solutions aux populations qu'elles soient techniques, sociales ou agronomiques, correspondant aux besoins de chaque zone", a indiqué pour sa part, Cherif Siaka Sembene Mané, sociologique à l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA).

Il a souligné que la création de groupe "livings labs" constitue la première étape pour trouver des solutions adaptées et adéquates pour les parties prenantes locales.

Cette étape, fait suite au diagnostic territorial et prépare la mise en oeuvre de la priorisation des défis et l'élaboration d'approches innovantes, a-t-il ajouté.

La première adjointe au maire de Niakhar, Ndew Marie Louise Faye, a invité les populations à s'approprier le projet pour une meilleure gestion de leur culture et accroître leur production agricole durant toute l'année.