Sénégal: Kaolack - Six individus interpellés pour exercice illégal de la médecine

Kaolack — Des agents du Commissariat central de Kaolack (centre), ont procédé à l'interpellation de six individus pour pratique illégale de la médecine, mise en danger de la vie d'autrui, usurpation de fonction et séjour irrégulier, a appris jeudi l'APS de source policière.

Ces interpellations font suite à l'exploitation d'un "renseignement opérationnel", signalant la présence d'un groupe d'individus qui se livraient à des pratiques médicales, à la commercialisation de produits de santé douteux et utilisaient des tensiomètres et divers médicaments, explique la même source.

Une équipe d'intervention dépêchée sur les lieux a procédé à une première interpellation sur la place du marché central de Kaolack, indique la Police nationale.

Lors de son interrogatoire initial, le suspect a révélé qu'il opérait en compagnie de cinq autres acolytes dans la même zone. Il a précisé que leur activité consistait à proposer des consultations et à dispenser, à titre onéreux, des "vitamines" à une clientèle potentielle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une perquisition menée dans la foulée à son domicile a permis d'interpeller ses complices. L'acte procédural de perquisition a permis la saisie d'une importante quantité de produits et de supports de marketing, dont des compléments alimentaires (Tre-en-en, Fibre tablette, Cal-Mag, etc.).

De même que "des supports publicitaires alarmistes mentionnant "The silent killer", "Heart disease", "Diabetes", "Eyes problem", "Breaking down of immunity", proposant des produits de la marque "Neolife" comme solutions à la perte de poids, le renforcement immunitaire, etc.), ont été également saisis, ajoute la même source.

L'Antenne régionale de régulation pharmaceutique a été sollicitée pour identifier le lot de médicaments et déterminer leur classification, établir la nature exacte des produits saisis, non sans étudier l'impact de ces produits sur la santé des clients.

Tous les mis en cause ont été placés en garde à vue et l'enquête suit son cours, note le communiqué de la Police nationale.