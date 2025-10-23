Sénégal: Fièvre de la vallée du Rift - 25 décès enregistrés sur 287 cas recensés (officiel)

23 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé jeudi que 25 décès liés à la fièvre de la vallée du Rift ont été enregistrés sur un nombre de 287 cas confirmés.

Parmi ces 287 cas confirmés, on note 25 décès et 226 guéris de cette épidémie, indique le communiqué transmis à l'APS sur l'évolution de l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift et le Mpox sur le territoire national.

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique précise qu'à ce jour "six régions (Saint-Louis, Louga, Matam, Kaolack, Fatick et Dakar) sont touchées avec une prédominance dans celle de Saint-Louis qui totalise "244 cas".

La Fièvre de la vallée du Rift est réapparue au Sénégal le 21 septembre 2025 à Saint Louis (nord) plus précisément à Richard Toll.

Concernant la maladie Mpox, depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, il y a 7 cas recensés, 2 cas probables localisés à Dakar, indique le communiqué.

