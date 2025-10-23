Sénégal: Un chef traditionnel appelle à renforcer le cousinage à plaisanterie

Dakar — Le cousinage à plaisanterie représente "une force pour le Sénégal", a déclaré le roi du Sine, Niokhobaye Diouf Fatou Diène, plaidant pour un renforcement de cette pratique contribuant à l'harmonie sociale.

"Le cousinage à plaisanterie, c'est une très bonne chose pour le Sénégal. Et cela nous a sauvés de beaucoup de choses. C'est quelque chose à préserver mais également à renforcer dans les familles, les quartiers et les villages. Il faut qu'on y veille", a-t-il plaidé dans entretien accordé avec l'APS.

Le roi du Sine a rappelé que le cousinage à plaisanterie ne concerne pas seulement deux ethnies, par exemple les Peuls et les Sérères au Sénégal, ou les Diolas et les Sérères.

Cette pratique sociale, également appelée parenté à plaisanterie, se pratique aussi au sein des familles, par l'intermédiaire des patronymes et des relations de cousinage, a indiqué Niokhobaye Diouf Fatou Diène.

"Par exemple [...], il peut y avoir un cousinage entre les Diouf et les Sène, ou les Diouf et les Ngom. Dans une même famille, une cousine et son cousin [sont aussi régis par cette pratique]", a-t-il expliqué.

Il fait observer que même au sein d'une même ethnie, le cousinage à plaisanterie se pratique, ce qui permet de régler "beaucoup de problèmes".

Le roi du Sine estime que dans tous les cas de figure, le cousinage à plaisanterie demeure une force pour le Sénégal, en particulier dans les moments où le pays traverse des situations difficiles.

"Chaque fois qu'il y a un problème, il faut y trouver une solution. Et la solution ne peut pas venir d'une seule communauté. Il faut que les gens réfléchissent et acceptent davantage les autres [à travers leurs différences]", a-t-il fait valoir.

Niokhobaye Diouf Fatou Diène loue de la même manière les vertus du dialogue interreligieux, "une autre force" pour le Sénégal.

"Le dialogue religieux aussi est important, il faut que l'on fasse preuve de tolérance entre nous", pour une bonne coexistence, a-t-il conclu.