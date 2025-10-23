Sénégal: Ouverture, à Saly, de la deuxième édition des Voix africaines de la science

23 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saly — Des experts et scientifiques africains venus de plusieurs pays du continent, ont pris part mercredi à Saly (Ouest), au lancement de la seconde édition des Voix africaines de la science, a constaté l'APS.

Des experts venus de l'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire, du Kenya et du Sénégal participent à cette rencontre.

"L'objectif de ce programme, c'est de (...) positionner la voix africaine, afin que les solutions qui sont mises en place [par les chercheurs africains], puissent être portées par les Africains", a dit Yaye Safiétou Diop, directrice partenariat et développement de l'organisation Speak Up Africa, une structure spécialisée dans la communication et le plaidoyer dans les questions de santé publique et de développement durable.

Pour Mme Diop, l'initiative les Voix africaines de la science" (AVOS) vise à amplifier la voix des spécialistes destinés à la recherche et, de façon globale, le financement de la santé".

