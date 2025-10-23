Sénégal: Kaolack - Le programme 'Waajal Xalé Yi' officiellement lancé par le commandant de la zone militaire numéro 3

Kaolack — Le colonel Massamba Thiam, commandant la zone militaire numéro 3, a procédé au lancement officiel du programme "Waajal Xalé Yi", jeudi, au lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack (centre), en présence de de l'inspecteur d'académie, Samba Diakhaté.

Selon le colonel Thiam, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la phase pilote d'un mécanisme de renforcement de la citoyenneté et du patriotisme dénommé "Waajal Xalé Yi" (préparer les jeunes, en wolof), un projet résultant d'un partenariat entre le ministère des Forces armées et celui de l'Education nationale.

En phase avec le concept "armée-nation", il implique des activités de développement de l'esprit civique, des travaux d'intérêt général, des ballades citoyennes et des séances d'instruction et de sensibilisation sur certains défis sociaux, tels que l'émigration clandestine ou la préservation de l'environnement.

Dans ce cadre, la zone militaire numéro 3 a mobilisé, pour deux jours (jeudi et vendredi), les force de défense et de sécurité et la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) pour procéder au nettoiement des lycées Valdiodio Ndiaye de Kaolack, Babacar Cobar Ndao de Kaffrine et Coumba Ndoffène Diouf de Fatick.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une cérémonie de levée des couleurs a marqué, ce jeudi matin, le démarrage de activités de ce programme au lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack.

Il y a eu ensuite une séance de sensibilisation sur le civisme et l'émigration irrégulière qui a précédé le nettoyage de l'établissement, sous la direction du colonel Massamba Thiam.

"C'est pour moi l'occasion d'inviter l'ensemble des élèves à s'approprier ce programme qui est le leur. Ils doivent se dire que demain ou après-demain, c'est à eux de prendre en charge le développement économique et social du Sénégal. Et pour cela, il faut qu'ils soient de bons citoyens", a-t-il déclaré.

Pour l'inspecteur d'académie de Kaolack, le projet de refondation du système éducatif sénégalais a trouvé un écho favorable auprès des forces de défense et de sécurité à travers cet "important programme" dénommé "Waajal Xalé Yi".

"Ce programme va permettre au système éducatif de former le type de citoyen accompli, imbu des valeurs civiques et apte à porter le développement socio-économique de notre pays", a indiqué Samba Diakhaté.