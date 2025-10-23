Sénégal: La territorialisation des politiques de protection sociale préconisée pour l'accès aux services sociaux

Dakar — Le directeur général de la protection sociale et de la solidarité nationale, Matar Sène, a souligné, jeudi à Dakar, l'importance de la territorialisation de la protection sociale pour une meilleure prise en compte des réalités locales et un accès direct aux services sociaux.

"La ville de Dakar fait face à des défis majeurs, notamment le chômage des jeunes, les travailleurs informels, les difficultés d'accès à des services sociaux de qualité, les vulnérabilités liées à l'urbanisation rapide et la pression démographique. C'est pourquoi la territorialisation d'une politique de protection sociale est essentielle", a-t-il déclaré.

Selon Matar Sène, la territorialisation de la protection sociale "permet d'accorder les réponses aux réalités locales, d'impulser les possibilités et de garantir la proximité des services pour tous".

Le directeur général de la protection sociale prenait part à un atelier de quarante-huit heures destiné au renforcement de capacités des acteurs de la protection sociale, en présence de représentants de l'administration territoriale, des structures sanitaires et des inspections d'académie.

Il est attendu de cet atelier la consolidation des compétences, l'harmonisation des pratiques et l'exécution d'une vision partagée de la protection sociale.

Dans cette perspective, M. Sène a fait un état des lieux des programmes de protection sociale en cours de mise en oeuvre, dont le Registre national unique, la couverture sanitaire universelle, la carte d'égalité des chances pour les personnes en situation de handicap et le programme national de bourse de sécurité familiale.

Il y a aussi le programme "Yokk komm-koom", qui concerne l'octroi d'une subvention productive à quelques quinze mille ménages à raison de cent cinquante mille francs CFA par ménage dans les zones urbaines de Dakar, Kaolack et Thiès.

Pour M. Sène, l'enjeu ne réside pas dans la multiplication des programmes mais dans le contrôle des efforts consentis, l'assurance de la transparence dans le processus ainsi que le renforcement de la proximité avec les bénéficiaires.