Sénégal: Saint-Louis - L'adjoint au gouverneur rappelle l'importance du civisme chez les élèves

Saint-Louis — L'adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis (nord), Sidy Guissé Diongue, a insisté, jeudi, sur la nécessité de développer davantage les valeurs de citoyenneté et de civisme chez les élèves, en vue de leur permettre de contribuer efficacement au développement.

Il intervenait en marge d'une cérémonie de levée des couleurs au lycée de jeunes filles Ameth Fall, dans le cadre du lancement du projet "Waajal Xalé Yi", une initiative qui vise à renforcer la citoyenneté et l'esprit civique des élèves.

L'initiative "Waajal Xalé Yi" s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le ministère des Forces armées et le ministère de l'Éducation nationale, a rappelé l'adjoint au gouverneur de Saint-Louis.

L'objectif recherché est de contribuer à "développer chez les élèves des valeurs de citoyenneté, des valeurs républicaines, des valeurs de civisme", a répété Sidy Guissé Diongue.

Selon l'adjoint au préfet de Saint-Louis, l'État du Sénégal "a compris que sans ces valeurs, il est difficile de promouvoir le développement. Et sans ces valeurs également, il est difficile d'avoir un vivre-ensemble harmonieux entre citoyens sénégalais, et même entre nous Sénégalais et nos voisins".

"C'est pourquoi, dit-il, ces valeurs-là aujourd'hui sont renforcées au niveau de l'école sénégalaise. Mais au-delà de la promotion de ces valeurs, cette journée va également permettre de mener des activités citoyennes sur le terrain avec notamment des opérations de nettoiement pour aussi promouvoir la propreté".

Dans le cadre de cette initiative, il est également prévu d'organiser de faire visiter aux élèves certaines institutions a fait savoir Sidy Guissé Diongue.

Le commandant de la zone militaire Nº2, Alioune Samassa, la proviseure du lycée de jeunes filles Ameth Fall, Khady Bâ Sy, ont également pris part à cette cérémonie.