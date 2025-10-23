Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Des experts mettent en exergue les opportunités pour le pays

Dakar — Des experts ont présenté mercredi à Dakar, les enjeux, défis et opportunités qu'offrent les prochains Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar pour faire de cet événement "une vitrine" du Sénégal.

Ils intervenaient lors d'un panel organisé par le Festival national des arts et cultures (Fesnac) en collaboration avec la mairie de Golf Sud (Guédiawaye) sur le thème : "Les Jeux olympiques de la jeunesse, podium de l'excellence sportive, vitrine de la créativité".

La directrice de l'engagement du Comité d'organisation des jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), Fanta Diallo a indiqué qu'il y a énormément de secteurs concernés qui seront impactés.

"Pendant 15 jours, notre pays va accueillir 2.700 athlètes, 25.000 personnes accrédités et devra livrer 10 sports en compétition sur les sites de Dakar, Diamniadio et Saly et accompagner tous les services liés aux Jeux. Donc, imaginez-vous, vous avez une population de 25.000 personnes accrédités, que vous devez transporter, nourrir, héberger", a-t-elle souligné.

Elle invite à faire des JOJ Dakar 2026 une vitrine du Sénégal pour les 206 pays participants.

Au-delà de sa mission d'organisation, le COJOJ dit avoir forgé son ambition autour de l'implication forte des populations dans ses différents projets, citant en exemple, le concours de la mascotte qui sera dévoilé le 31 octobre prochain avec une implication des élèves du Sénégal.

Le concours de la musique officielle des JOJ est déjà lancé. Les jeunes créateurs sénégalais sont appelés à postuler, de même que pour le concours de la médaille dans sa face B réservé aux designers du pays hôte.

"Nous ferons ce concours-là avec les designers sénégalais pour leur permettre eux aussi de mettre en avant leurs talents et montrer ce patrimoine que nous voulons mettre en avant", a indiqué Mme Diallo.

Les tenues des porteurs de médailles lors des 400 cérémonies de récompense ont fait déjà l'objet d'un concours avec les stylistes et designers sénégalais.

La tournée de la flamme olympique prévue durant 15 jours à travers le pays sera aussi un temps fort de communion avec les populations et permettra aux terroirs de montrer leur créativité, leurs artistes et artisans, a dit Fanta Diallo.

Elle a précisé que les JOJ compte 715 agents contractuels dont plus de 50% sera composé des jeunes néo-diplômés, avec des prestataires.

En termes d'emplois des jeunes, le directeur général de la jeunesse, Alassane Diallo a souligné que sur les six mille volontaires qui seront choisis, les 50%, à savoir, trois mille seront pris parmi les jeunes.

Selon lui, ils seront capacités pour leur permettre à l'avenir d'organiser des activités populaires.

74 hôtels partenaires sécurisés

Adama Ndiaye, directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique, a pour sa part, signalé qu'au jour d'aujourd'hui, 74 hôtels partenaires sont sécurisés pour les jeux.

"74 hôtels partenaires aujourd'hui sont sécurisés en termes d'hébergement pour accueillir au moins des délégations. Les JOJ, c'est surtout une opportunité pour le secteur touristique et hôtelier de relever toute la qualité des prestations parce qu'il y a des standards", a-t-il indiqué. '

M. Ndiaye a indiqué qu'il n'y a pas moins de 3 hôtels étoiles pour l'hébergement des délégations. "C'est à partir de 3 étoiles jusqu'à 5 étoiles. Donc, ce qui reste déjà un très bon signal en tout cas pour la qualité et pour le standard que nous voulons au-delà des JOJ", a-t-il ajouté.

Les JOJ sont une opportunité unique de rayonnement de la diplomatie sénégalaise, mais aussi du tourisme sénégalais qui peut se positionner à travers quatre segments : l'hébergement, le transport, la restauration et l'animation.

Il a indiqué que quatre villages africains seront créés autour des zones olympiques pour assurer l'animation et surtout permettre aux cent mille invités de faire une immersion dans la culture africaine voire sénégalaise.

"Nous y travaillons avec la culture, avec l'artisanat et avec tous les autres participants", a-t-il dit.

La directrice de l'artisanat, Marie Ndèye Gnilane Diouf comme le directeur général de la culture Abdou Simbandy Diatta ont eux aussi décliné les opportunités que peuvent tirer leur secteur de ces Jeux tout en mettant l'accent sur l'accompagnement qualité des artisans et autres créateurs.