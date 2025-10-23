Sénégal: Matam - Un million d'hectares de terres dégradées dans la région (IREF)

Matam — Le processus de dégradation des terres accentué par les feux de brousse et les coupes illicites de bois a impacté un million d'hectares de terres dans la région de Matam, a-t-on appris mercredi du commandant, Daouda Ndiogou, inspecteur régional des eaux et forêts (IREF).

"Sur une superficie de plus de 29. 000 km2, un million d'hectares de terres sont dégradées dans la région, à cause de l'érosion éolienne et hydrique, les feux de brousse et les coupes illicites de bois", a indiqué l'inspecteur Ndiogou.

Il s'exprimait au terme d'une formation de trois jours sur le renforcement des capacités des communautés agropastorales des communes de la région du projet LOGMe II.

Les participants ont aussi été formés en techniques de défense et de restauration des sols, de conservation de l'eau et de réhabilitation des terres.

Selon l'IREF de Matam, la dégradation des terres entraîne la baisse de la fertilité des sols, l'exode rural et la pauvreté.

Pour faire face a ce fléau qui "détruit l'écosystème", le commandant Ndiogou, estime qu'il est important de mettre en exergue des méthodologies permettant de "lutter contre la dégradation des terres".

"C'est dans ce sens que nous avons réuni, pendant trois jours, des acteurs communautaires pour leur apprendre les techniques de restauration des terres. Ils ont été ainsi capacités sur différentes techniques de restauration des terres, à savoir la réalisation de cordons pierreux ou encore le système Zaï (...). Toutes ces méthodes permettent de récupérer des terres dégradées", a-t-il expliqué.

Des cours théoriques des techniques de récupération des terres et des activités de reboisement ont été dispensés aux acteurs suivis de pratiques sur le terrain.

Cette formation, selon le commandant Daouda Ndiogou, a permis aussi de former les participants à la gestion des problèmes environnementaux et à faire face aux défis liés à la dégradation des terres.

Les participants sont venus des quatre communes ciblées par le projet LOGMe : Ranérou, Vélingara Ferlo, Louguéré Thioly et Wouro Sidy. II est exécuté par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).