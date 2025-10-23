Le préfet du département de Bignona, Mamadou Kouma, a salué mercredi les résultats "encourageants" du programme de formation professionnelle mis en oeuvre dans le cadre du projet de réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor-Mpack, relevant son impact "tangible" sur l'employabilité des jeunes et des femmes.

Ce programme, initié à travers une convention liant l'Agence des travaux et de gestion des routes (Ageroute) et l'Office national de formation professionnelle (ONFP), a permis de former près de 500 jeunes, dont 33 % de femmes, dans divers métiers tels que le pavage, la couture, la restauration, le bâtiment, l'agroalimentaire et la mécanique automobile.

"L'approche participative et inclusive adoptée pour l'enrôlement des bénéficiaires mérite d'être saluée", a souligné M. Kouma, qui présidait un atelier d'évaluation tenu à Bignona. Le préfet a aussi mis en avant la présence significative de personnes à mobilité réduite parmi les bénéficiaires.

Selon lui, les effets du programme "sont visibles sur le terrain". "Des travaux de pavage en cours à la mairie de Bignona sont réalisés par des jeunes issus de cette formation. Cela prouve l'impact direct du projet sur l'autonomisation et l'insertion des jeunes dans le tissu économique local", a-t-il relevé.

Safiétou Fall, coordinatrice des antennes territoriales de l'ONFP, a rappelé que cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de désenclavement des zones sud du pays.

Elle a précisé que 499 bénéficiaires ont été formés sur un objectif de 500, soit un taux de performance global de 99,8 %, dont 92,4 % pour le département de Bignona (231 sur 250 prévus).

"Malgré la présence de métiers à dominance masculine, nous avons atteint un taux de 33 % de femmes formées, contre un objectif initial de 30 %, ce qui témoigne de la volonté d'inclusion", a-t-elle souligné.

Mme Fall a également salué le caractère participatif du processus, qui a mobilisé les acteurs territoriaux.

Les participants à l'atelier ont recommandé de renforcer l'accompagnement post-formation des bénéficiaires et de mieux articuler les actions de l'ONFP avec celles d'autres structures étatiques, comme l'ANPEJ et l'Agence de développement régional (ADR), afin de favoriser une insertion professionnelle durable.

L'ensemble des parties prenantes ont exprimé leur volonté de pérenniser les acquis de ce projet pilote et de capitaliser sur les bonnes pratiques en vue d'éventuelles interventions dans d'autres régions du pays.