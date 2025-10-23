Sénégal: L'abus et l'exploitation en ligne, une violation grave des droits fondamentaux (gouverneur)

Kaolack — L'abus et l'exploitation en ligne des enfants est une violation des droits fondamentaux et une atteinte à la sécurité et à la stabilité des communautés, a déclaré mercredi, Mouhamadou Moctar Watt, gouverneur de la région de Kaolack (centre).

"L'abus et l'exploitation des enfants en ligne constituent non seulement une violation grave des droits fondamentaux, mais également portent atteinte à la sécurité et à la stabilité de nos communautés", a-t-il dit à l'ouverture d'un atelier de formation axé sur le thème : "Abus et exploitation en ligne des enfants : réponse judiciaire et prise en charge des victimes".

Cette activité de trois jours (22, 23 et 24 octobre) est à l'initiative de la Direction générale de la protection judiciaire et sociale (DGPJS) du ministère de la Justice.

Précédemment organisée à Ziguinchor, Thiès, Saint-Louis, elle est destinée aux acteurs de la protection judiciaire et sociale qui interviennent à la Cour d'appel de Kaolack, dans la cadre de la mise en oeuvre du projet "Renforcement de l'Etat de droit et de la transparence pour promouvoir la cohésion sociale".

Mouhamadou Moctar Watt, soutient que la réponse judiciaire doit être à la fois "ferme et adaptée", mais surtout "humaine et protectrice" des victimes d'abus et d'exploitation sexuelle en ligne.

"L'émergence du numérique a ouvert au monde des perspectives inégalées de communication, d'éducation et d'innovation. Mais, elle a aussi fait surgir de nouvelles menaces, particulièrement pour les enfants devenus vulnérables face à des formes inédites et insoupçonnées d'abus et d'exploitation", a relevé M. Watt.

C'est tout le sens, à son avis, de cette formation qui vise, entre autres, à renforcer les capacités des acteurs de la protection sociale des mineurs, à savoir les magistrats, les éducateurs spécialisés, les travailleurs sociaux, les forces de défense et de sécurité, entre autres acteurs.

"Comme partout ailleurs au Sénégal, la région de Kaolack fait face à ces nouvelles menaces. La démocratisation de l'accès à internet, l'usage généralisé des smartphones et le manque d'information sur les dangers du numérique, fragilisent nos enfants et accroissent leur vulnérabilité", a affirmé Mouhamadou Moctar Watt.

Le gouverneur estime que protéger les enfants, c'est investir dans l'avenir, mais aussi prévenir les fractures sociales, la marginalisation et les violences qui en découlent.

"Nous vivons à une époque où le numérique, s'il offre des opportunités immenses en matière d'apprentissage voire de socialisation, expose également nos enfants à des dangers nouveaux. Les réseaux sociaux, les plateformes de jeux et les messageries instantanées sont devenus des espaces où peuvent se produire des formes insidieuses d'abus, d'exploitation ou de manipulation phycologique", a-t-il expliqué.

Ces menaces appellent de la part de tous une "vigilance accrue" et une "réponse institutionnelle coordonnée", a souligné M. Watt .