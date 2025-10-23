Tunisie: Fiscalité automobile - Jusqu'à 50 % du prix d'une voiture au pays est constitué de taxes

23 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le directeur général d'une agence de vente de voitures en Tunisie, Anouar Ben Ammar, a affirmé, lors de son passage à l'émission « Midi Eco » ce jeudi, que le marché automobile a connu une hausse jusqu'à fin septembre 2025, avec l'enregistrement de 47 300 voitures neuves et le réenregistrement de 22 000 voitures, portant le total à près de 70 000 voitures.

Anouar Ben Ammar a ajouté qu'en comparant ces chiffres avec ceux enregistrés l'année dernière, une augmentation significative est observée, puisque près de 57 000 voitures avaient été enregistrées jusqu'à fin 2024.

L'intervenant a souligné l'augmentation de l'entrée des voitures d'occasion, considérant cela comme un « signal d'alarme », mettant en évidence que les voitures d'occasion soumises au régime FCR ne sont pas soumises aux mêmes conditions que celles appliquées aux voitures neuves.

Ben Ammar a expliqué que le prix d'une voiture en Tunisie est composé d'au moins 50 % de frais et de taxes, incluant le droit de consommation, la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et l'impôt sur les sociétés. « Par exemple, pour une voiture coûtant 100 000 dinars, au moins 50 000 dinars vont aux impôts », a-t-il expliqué.

