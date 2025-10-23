Tunisie: Chute d'un élève d'un bus de transport scolaire - Le chauffeur placé en garde vue

Le ministère public près le Tribunal de première instance de Sousse 2 a ordonné le placement en garde à vue du chauffeur d'un bus et d'un responsable de la maintenance suite à l'accident de la chute d'un élève d'un bus de transport scolaire appartenant à la Société de Transport du Sahel (STS). Il a également été décidé de déférer le représentant légal de la Société de Transport du Sahel en état de présentation.

Le ministère public avait auparavant autorisé l'ouverture d'un procès-verbal d'enquête auprès de la brigade de police judiciaire de Sousse Nord.

Il est important de rappeler qu'un grave accident s'est produit lundi soir dans la région de Sidi Bou Ali, impliquant la chute d'un élève d'un bus de transport scolaire, ce qui lui a causé de graves blessures et l'a plongé dans le coma.

Des sources locales ont précisé que la victime, âgée de 13 ans, est un élève du collège de Sidi Bou Ali. Selon les informations préliminaires, il est tombé par une ouverture dans la porte du bus immédiatement après que celui-ci a franchi un ralentisseur.

Les mêmes sources locales ont ajouté à Mosaïque que l'élève a heurté le bord du trottoir et a été transporté en urgence à l'hôpital universitaire Sahloul. Des sources médicales ont décrit son état comme très critique ; il est toujours dans le coma et sous assistance respiratoire au service de réanimation chirurgicale.

Les mêmes sources ont indiqué que l'autobus était dans un état de délabrement avancé et avait fait l'objet de plaintes de la part des parents en raison du manque d'entretien et de la faiblesse des mesures de sécurité.

La radio Mosaïque n'a pas pu obtenir d'éclaircissements de la part de la Société de Transport du Sahel, qui a refusé de faire une déclaration sur le sujet.