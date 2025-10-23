Afrique: Football-tirage au sort de la phase de groupes des compétitions africaines - La date annoncée

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé ce jeudi, via sa page officielle, que l'opération de tirage au sort visant à déterminer la composition de la phase de groupes de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération aura lieu le 3 novembre prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud.

La CAF a indiqué dans son communiqué que l'opération de tirage au sort de la Coupe de la Confédération débutera à midi (heure de Tunis), et sera suivie par le tirage au sort de la Ligue des Champions à partir de 13 heures.

Il est à noter que la Tunisie participe aux deux compétitions continentales avec quatre clubs : l'Espérance Sportive de Tunis (EST) et l'Union Sportive Monastirienne (USM) en Ligue des Champions, ainsi que le Stade Tunisien (ST) et l'Étoile Sportive du Sahel (ESS) en Coupe de la Confédération.

Les clubs tunisiens disputeront les matchs retour du deuxième tour préliminaire à la fin de cette semaine : l'Union Monastirienne se déplacera à Tizi Ouzou pour affronter la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) algérienne samedi à 19h00 (match aller : 3-0 pour la JSK), tandis que l'Espérance Sportive de Tunis accueillera Rahimo du Burkina Faso dimanche à 17h00 (match aller : 1-0 pour l'EST).

De son côté, le Stade Tunisien recevra l'Olympique de Safi marocain samedi à 17h00 (match aller : 2-0 pour l'Olympique de Safi), tandis que l'Étoile Sportive du Sahel accueillera Nairobi United du Kenya dimanche à 18h00 (match aller : 2-0 pour Nairobi United).