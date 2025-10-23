Tunisie: Un prêt immobilier à 3 % proposé pour faciliter l'accès des jeunes au logement

Jalel Meziou, vice-président de la Chambre syndicale nationale des promoteurs immobiliers en Tunisie, a qualifié d'étape positive l'initiative "Kiraâ Moumallak" annoncée par le président de la République, Kaïs Saïed, visant à permettre aux catégories vulnérables d'accéder à un logement décent.

Lors de son passage sur les ondes d'Express Fm ce jeudi 23 octobre 2025, Meziou a souligné l'absence de données précises sur les mécanismes de mise en oeuvre et sur les sources de financement de cette initiative. Il a insisté sur le fait que la réussite du projet nécessite une vision financière et législative claire, tout en recommandant l'ouverture de l'État aux promoteurs immobiliers privés afin de garantir l'efficacité de l'application et la rapidité de réalisation.

Le responsable a en outre rappelé une proposition antérieure de la Chambre, qui prévoit de permettre à chaque jeune Tunisien d'obtenir un prêt immobilier à taux réduit de 3 %, jusqu'à 500 000 dinars, pour acquérir un logement de son choix. Selon lui, la différence entre ce taux et le taux bancaire actuel (10 à 12 %) pourrait être prise en charge par le Fonds du logement, ce qui rendrait le modèle plus équitable et réaliste, en facilitant l'accès à la propriété pour les jeunes et la classe moyenne sans charges financières excessives.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte de recherche de solutions concrètes pour améliorer l'accès au logement en Tunisie, particulièrement pour les jeunes et les familles à revenus modestes.

