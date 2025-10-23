Tunisie: Un prêt immobilier à 3 % proposé pour faciliter l'accès des jeunes au logement

23 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Jalel Meziou, vice-président de la Chambre syndicale nationale des promoteurs immobiliers en Tunisie, a qualifié d'étape positive l'initiative "Kiraâ Moumallak" annoncée par le président de la République, Kaïs Saïed, visant à permettre aux catégories vulnérables d'accéder à un logement décent.

Lors de son passage sur les ondes d'Express Fm ce jeudi 23 octobre 2025, Meziou a souligné l'absence de données précises sur les mécanismes de mise en oeuvre et sur les sources de financement de cette initiative. Il a insisté sur le fait que la réussite du projet nécessite une vision financière et législative claire, tout en recommandant l'ouverture de l'État aux promoteurs immobiliers privés afin de garantir l'efficacité de l'application et la rapidité de réalisation.

Le responsable a en outre rappelé une proposition antérieure de la Chambre, qui prévoit de permettre à chaque jeune Tunisien d'obtenir un prêt immobilier à taux réduit de 3 %, jusqu'à 500 000 dinars, pour acquérir un logement de son choix. Selon lui, la différence entre ce taux et le taux bancaire actuel (10 à 12 %) pourrait être prise en charge par le Fonds du logement, ce qui rendrait le modèle plus équitable et réaliste, en facilitant l'accès à la propriété pour les jeunes et la classe moyenne sans charges financières excessives.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte de recherche de solutions concrètes pour améliorer l'accès au logement en Tunisie, particulièrement pour les jeunes et les familles à revenus modestes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.