Tunisie: Les jumelles Bissan et Bilsan Kouka sacrées championnes du Défi de la Lecture Arabe 2025

Les jumelles tunisiennes Bissan et Bilsan Kouka ont été couronnées championnes du Défi de la Lecture Arabe 2025, lors de la cérémonie de clôture tenue jeudi au Dubai World Trade Center.

Cheikh Mohammed ben Rachid Al Maktoum, vice-président des Émirats arabes unis, a remis le prix aux deux élèves de sixième année de l'école du 8 février 1958 à Sakiet Sidi Youssef, dans le gouvernorat du Kef.

Cette neuvième édition du Défi de la Lecture Arabe, la plus grande initiative de lecture en langue arabe au monde, a enregistré une participation record : 32,23 millions d'élèves issus de 50 pays, représentant 132 112 écoles et encadrés par 161 004 superviseurs, selon les organisateurs.

Le ministère tunisien de l'Éducation a partagé sur sa page officielle Facebook une photo des jumelles, accompagnée du commentaire : "Mohammed ben Rachid couronne les jumelles Bissan et Bilsan Kouka de Tunisie avec le prix du Défi de la Lecture Arabe".

Depuis sa création en 2015 par la fondation Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives, le Défi de la Lecture Arabe vise à promouvoir la lecture et la culture arabe auprès des jeunes du monde entier.