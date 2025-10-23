Tunisie: Tabarka - Inauguration d'un nouveau scanner à l'hôpital régional

23 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a inauguré, jeudi 23 octobre 2025, un nouvel appareil de scanner médical à l'hôpital régional de Tabarka, dans le gouvernorat de Jendouba, en présence du gouverneur de la région et de plusieurs cadres centraux et locaux du secteur sanitaire.

Cet équipement, dont le coût est estimé à 1,2 million de dinars, a été intégré au réseau de l'hôpital numérique du ministère de la Santé. Grâce à cette connexion, les images médicales peuvent désormais être consultées et interprétées en temps réel, permettant ainsi un diagnostic à distance, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Le ministre a souligné à cette occasion que cette réalisation s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de modernisation et de digitalisation du système de santé, visant à garantir un accès équitable aux soins et à rapprocher les services médicaux des citoyens, notamment dans les régions de l'intérieur.

