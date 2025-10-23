Tunisie: Budget 2026 - La dette totale de l'État tunisien en chiffres

Le volume de la dette extérieure de l'État tunisien connaît une baisse significative, passant de 66 874 millions de dinars (MD) en 2023 à 62 539 MD en 2024, selon le rapport du ministère des Finances relatif au projet de budget de l'État pour 2026. Cette tendance devrait se poursuivre avec une dette extérieure estimée à 56 971 MD en 2025 et 56 486 MD en 2026.

En revanche, le volume total de la dette de l'État atteindra 156 704 MD à la fin de 2026, contre 145 032 MD en 2025, soit une augmentation de 11 672 MD. Cette hausse s'explique principalement par le financement du déficit budgétaire (11 015 MD) et par l'impact des fluctuations des taux de change (650 MD).

Malgré cette augmentation, la dette publique rapportée au Produit Intérieur Brut (PIB) devrait légèrement diminuer, passant de 84,02 % en 2025 à 83,41 % en 2026, contre 84,9 % enregistrés en 2024.

Le rapport souligne que l'impact des variations des devises étrangères sur le volume de la dette de l'État reste limité. Une hausse de 1 % des taux de change du dollar, de l'euro ou du yen japonais par rapport au dinar pourrait entraîner une augmentation de 593 MD, soit environ 0,32 % du PIB. À titre de précision, le ministère estime qu'une variation de 0,01 dinar pour le dollar et l'euro, et de 0,1 dinar pour 1 000 yens japonais, aurait une incidence directe sur le volume de la dette.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces prévisions mettent en lumière l'équilibre prudent que poursuit la Tunisie dans la gestion de sa dette extérieure, en réduisant sa dépendance vis-à-vis des financements internationaux tout en assurant le financement du déficit budgétaire et la stabilité économique globale.

Le ministère des Finances insiste sur l'importance de maîtriser l'effet des fluctuations des devises étrangères pour consolider la soutenabilité de la dette publique et maintenir la confiance des investisseurs internationaux dans l'économie tunisienne.