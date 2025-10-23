Tunisie: Excédent budgétaire de 871 millions de dinars à fin août 2025

L'exécution du budget de l'État tunisien à fin août 2025 a enregistré un solde positif de 871 millions de dinars, hors dons et confiscations, contre un déficit de 718 millions de dinars durant la même période de 2024, selon le rapport du ministère des Finances.

Ce résultat témoigne des efforts déployés pour renforcer l'autofinancement de l'État, améliorer la mobilisation et la gestion des ressources, et les orienter vers les dépenses jugées prioritaires, conformément à la stratégie nationale de rationalisation des finances publiques.

Les recettes budgétaires ont atteint 31,6 milliards de dinars, en hausse de 5,6 % par rapport à la même période de 2024, avec un taux de réalisation de 63,2 % par rapport aux prévisions de la loi de finances 2025. Cette progression est principalement liée à la hausse des recettes fiscales (+6,4 %) et non fiscales (+12,2 %), ainsi qu'à la perception de dons estimés à 204 millions de dinars.

Selon le rapport, cette amélioration s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des réformes fiscales prévues dans la loi de finances, destinées à établir un système fiscal plus équitable et plus efficace.

Sur le plan macroéconomique, le taux de croissance a atteint 3,2 % au deuxième trimestre 2025, contre 1,4 % à la même période de 2024, soutenu par la reprise des secteurs de l'agriculture, des services et de l'industrie manufacturière.

L'inflation a reculé à 5 % en septembre 2025, contre 6,2 % un an plus tôt, tandis que le déficit commercial s'est stabilisé, les transferts des Tunisiens à l'étranger ont progressé et les réserves de change se sont maintenues à un niveau confortable. Ces performances ont contribué à l'amélioration de la notation souveraine de la Tunisie et à la stabilité de ses perspectives financières.

Le ministère souligne enfin que la Tunisie est parvenue, pour la deuxième année consécutive, à éviter une loi de finances rectificative, grâce à une exécution budgétaire conforme aux équilibres fixés dans la loi initiale.