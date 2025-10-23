Tunisie: Foot - Le calendrier des matches amicaux du pays pour la prochaine fenêtre FIFA

23 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La sélection tunisienne de football entamera sa série de matches amicaux internationaux lors de la prochaine fenêtre FIFA par une rencontre face à la Mauritanie, prévue le 12 novembre au stade Hammadi Agrebi de Radès, à partir de 18h30.

La capitale tunisienne accueillera également le deuxième match amical des Aigles de Carthage, qui les opposera à la Jordanie le 14 novembre à 18h30, a annoncé ce jeudi la Fédération Tunisienne de Football (FTF).

Le Onze national se rendra ensuite en France pour affronter le Brésil le 18 novembre au stade Pierre-Mauroy de Lille, avec un coup d'envoi prévu à 20h30.

Ces rencontres s'inscrivent dans la préparation des Aigles de Carthage à la Coupe arabe, qui se tiendra au Qatar du 1er au 18 décembre 2025, puis à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après avoir validé leur qualification pour la Coupe du monde 2026 (Canada/États-Unis/Mexique), les protégés de Sami Trabelsi poursuivent ainsi leur préparation dans la perspective de ces grandes compétitions.

Sur le plan des classements internationaux, la Tunisie a progressé de trois places dans le dernier classement FIFA publié le 17 octobre, passant de la 46e à la 43e position, un signe encourageant pour l'équipe nationale avant cette série de matches préparatoires.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.