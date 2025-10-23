Tunisie: Plus de 61 % des déclarations de soupçon traitées par la CTAF concernent le trafic de migrants

23 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Les dossiers liés au trafic de migrants représentent plus de 61 % des déclarations de soupçon (DS) traitées par la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), suivis par les affaires de paris sportifs (15 %) et de détournement de fonds (6 %).

Pour l'année 2024, la Cellule opérationnelle de la CTAF a traité 452 DS, contre 601 DS en 2023, soit une baisse de 24,7 %, indique le rapport d'activité annuel de la commission.

Cette diminution s'explique notamment par la réduction du nombre d'analystes financiers, mais également par la complexité croissante des analyses, l'augmentation des demandes de coopération nationale, et le nombre accru de personnes suspectes et d'intervenants impliqués, particulièrement dans les dossiers liés au trafic de migrants. Ces facteurs ont mobilisé les ressources limitées de la CTAF, rendant le traitement des DS plus chronophage et complexe.

Sur les 452 DS traitées en 2024, 374 ont été disséminées aux autorités judiciaires et de contrôle, soit 82 % du total, dont 28 % accompagnées d'une décision de gel et 17 % classées sans suite.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La CTAF a émis 22 décisions de gel portant sur 129 DS, ciblant principalement des individus impliqués dans des opérations financières suspectes liées au trafic de migrants. Il est toutefois à noter qu'aucun montant n'a été gelé au titre de l'année 2024.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.