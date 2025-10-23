Tunisie: Plus de 61 % des déclarations de soupçon traitées par la CTAF concernent le trafic de migrants

Les dossiers liés au trafic de migrants représentent plus de 61 % des déclarations de soupçon (DS) traitées par la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), suivis par les affaires de paris sportifs (15 %) et de détournement de fonds (6 %).

Pour l'année 2024, la Cellule opérationnelle de la CTAF a traité 452 DS, contre 601 DS en 2023, soit une baisse de 24,7 %, indique le rapport d'activité annuel de la commission.

Cette diminution s'explique notamment par la réduction du nombre d'analystes financiers, mais également par la complexité croissante des analyses, l'augmentation des demandes de coopération nationale, et le nombre accru de personnes suspectes et d'intervenants impliqués, particulièrement dans les dossiers liés au trafic de migrants. Ces facteurs ont mobilisé les ressources limitées de la CTAF, rendant le traitement des DS plus chronophage et complexe.

Sur les 452 DS traitées en 2024, 374 ont été disséminées aux autorités judiciaires et de contrôle, soit 82 % du total, dont 28 % accompagnées d'une décision de gel et 17 % classées sans suite.

La CTAF a émis 22 décisions de gel portant sur 129 DS, ciblant principalement des individus impliqués dans des opérations financières suspectes liées au trafic de migrants. Il est toutefois à noter qu'aucun montant n'a été gelé au titre de l'année 2024.