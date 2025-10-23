Congo-Kinshasa: Sauvons la RDC ou une nébuleuse !

Le PPRD, l'ancien parti présidentiel n'est plus que l'ombre de lui-même. Il tente, tant bien que mal, de subsister au gré de soubresauts politiques. Ce parti de Joseph Kabila a été le grand absent du conclave de Nairobi. On croit comprendre que Sauvons la RDC vient effacer le PPRD et le FCC.

C'est dire que Sauvons la RDC n'échappe pas à la confusion toujours entretenue par Joseph Kabila qui s'attendait à être intronisé leader de l'opposition devenant ainsi l'interlocuteur incontournable de toute l'opposition face à Félix Tshisekedi. Non seulement, les vrais opposants sur lesquels il comptait, n'ont pas fait le déplacement de la capitale kenyane, même le PPRD ou le FCC n'ont pas été formellement invités.

L'AFC/M23 s'est précipité d'affirmer que Sauvons la RDC est une structure indépendante à l'initiative de l'ancien chef de l'Etat qui a été autorisée à fonctionner dans la partie du territoire sous occupation. Une façon de recadrer Joseph Kabila qui a attendu que les autres fassent le job pour qu'il vienne récupérer le leadership.

Il sied de rappeler que dans le document final, aucune signature des anciens membres du RCD/Goma, à l'occurrence Moïse Nyarugabo, Azarias Ruberwa... Sur la photo de famille, aucune figure de proue de l'opposition. Joseph Kabila s'est entouré de Matata Ponyo Mapon, Franck Diongo, Jean-Claude Vuemba... se considérant comme la diaspora congolaise.

Après cette messe noire, les participants à cette rencontre de Nairobi attendaient que ceux qui sont partis librement de Kinshasa en prenant leurs avions à l'aéroport de Ndjili, soient inquiétés à leur retour. Coup d'épée dans l'eau. Les trois délégués venus de Kinshasa à savoir, Seth Kikuni, Franklin Tshamala et Théophile Mbemba vaquent normalement à leurs occupations. Une nouvelle occasion manquée pour ce conglomérat d'opposants de Nairobi.

En l'absence d'un réel leadership organisateur, Sauvons la RDC navigue à vue au gré des événements après avoir raté le train de Washington ou de Doha. Sauvons la RDC vient isoler Joseph Kabila plus que jamais de la scène politique. Il s'est démystifié depuis ses apparitions intempestives en public.

Qu'à cela ne tienne, Aubin Minaku et Ramazani Shadary ont, au cours d'une rencontre, souscrit et encouragé la création de la plateforme « Sauvons la RDC » en invitant l'ensemble du peuple à soutenir massivement cette initiative afin de sauver la RDC.

Le PPRD a procédé à l'unanimité au réarmement moral de ce qui en reste encore comme cadres et militants, ainsi qu'à la redynamisation de tous les organes statutaires du parti. Autre temps, autres mœurs, ceux qui s'attendaient à rentrer avec des enveloppes kaki comme ce fut à l'époque, ont maudit l'alternance pacifique et civilisée du pouvoir du 2018.