Congo-Kinshasa: Kongo Central - La boucle d'Inkisi avance à grands pas, la population plaide pour la réhabilitation de la RN16

A mi-octobre 2025, les travaux de modernisation de la voirie urbaine de Kisantu, dans la province du Kongo Central, progressent à un rythme impressionnant. Le bétonnage de la boucle d'Inkisi, un projet phare de modernisation urbaine, avance conformément au calendrier établi par l'Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT).

S'étendant sur 4,5 kilomètres de voirie à deux voies, ce chantier relie le marché Nkandu (point kilométrique zéro) à l'Université Kongo (point kilométrique final). Confié à l'entreprise SIC, le projet vise non seulement à réduire la poussière, la boue et les inondations, mais aussi à donner un nouveau visage à la cité de Kisantu, tout en facilitant l'accès à ses sites touristiques emblématiques tels que le Jardin Botanique et la Cathédrale de Kisantu.

Sur le terrain, les équipes poursuivent la pose de la couche de base 0/31,5 stabilisée au ciment dans la zone du marché Nkandu, tandis que la couche de roulement en béton armé et les opérations de ferraillage avancent sur d'autres tronçons. Parallèlement, un collecteur de 150 mètres de long sur 1,5 mètre de hauteur et de largeur est en construction le long de la RN16, pour renforcer le drainage et la durabilité de l'infrastructure.

Lors d'une visite d'inspection effectuée le vendredi 17 octobre 2025, le Directeur provincial adjoint de l'ACGT/Kongo Central, Baby Kundu, a salué la rigueur technique observée sur le chantier. Il a assuré que les travaux se déroulent en parfaite conformité avec le planning fixé, avec un achèvement prévu pour mai 2026.

Les habitants et usagers de la ville de Kisantu expriment leur satisfaction face à la transformation visible de leur environnement. Beaucoup saluent les efforts du gouvernement provincial et remercient le Président Félix Tshisekedi, qu'ils considèrent comme le moteur de cette modernisation.

Lancé le 3 juin 2025 par le Gouverneur du Kongo Central, ce projet est financé par le cessionnaire SOPECO et s'inscrit dans la vision nationale de modernisation des infrastructures routières.

Malgré la satisfaction générale, la population locale continue de plaider pour la réhabilitation complète de la Route Nationale N°16 (RN16), axe vital reliant plusieurs villages et territoires du Kongo Central. Selon les habitants, l'économie du territoire de Madimba dépend fortement de cette route stratégique, essentielle pour le transport des produits agricoles et le désenclavement des zones rurales.

Les voix s'élèvent donc pour que les efforts amorcés avec la boucle d'Inkisi se prolongent sur la RN16, dont la réhabilitation est perçue comme un catalyseur du développement économique et social du Kongo Central.

La boucle d'Inkisi s'impose comme un symbole de modernisation et d'espoir pour la population de Kisantu. Mais au-delà de ce chantier exemplaire, les habitants aspirent à une continuité des actions gouvernementales, notamment à travers la matérialisation du projet RN16, afin de consolider les acquis et d'assurer une connectivité durable entre les différentes localités de la province.