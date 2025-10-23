Congo-Kinshasa: Parlons-en - La force du destin

opinion

Le destin est par définition la désignation d'une puissance supérieure à la volonté humaine qui régirait le cours des événements.

L'existence du destin présuppose que l'histoire à venir d'un individu, d'une société, de l'humanité toute entière ou encore l'histoire de l'univers serait déjà écrite et ne pourrait être modifiée par l'homme.

Il en découle des synonymes ci-après : la fatalité, le hasard, la chance, la fortune, le fatum (littéraire), l'étoile, le sort, l'existence, la vie.

En tout cas, le destin suggère souvent un avenir riche, important et libre.

Par exemple : c'est un grand dirigeant dont le destin était de libérer le peuple de son pays.

Deuxième exemple : la démocratie est une valeur universelle dont chaque personne peut en être dépositaire pour conduire un peuple, un clan ou une tribu dans l'intérêt (destin) de ses sujets.

Pour exercer la démocratie, il faut respecter le principe de la confiance et la foi inébranlable en la destinée du pays, cette destinée est appelée à tracer le parcours de notre chemin contre toutes les circonstances de la fatalité et de ruine du pays. Si ce principe énoncé est joli, la pratique sera difficile et nécessitera la force du destin.

C'est justement la possibilité de faire quelque chose pour rendre la vie intéressante aux citoyens d'un pays que la force du destin est une option politique d'appui.

Le choix fait par Moïse dans la Bible de la force du destin pour libérer le peuple hébreu de l'esclavage de l'Égypte est appelé la Pâque.

Cette Pâque est célébrée par eux chaque année pour témoigner qu'il faut être craint par les ennemis pour être libre et pour l'être, il faut être puissant pour régir le cours des événements du pays ou du monde.

C'est un exemple significatif pour notre sujet énoncé ci-avant. Un film documentaire à la télévision nous a permis de conclure que l'épée et la guerre peuvent être autrement appelées « la main du destin » et « la guerre est mon destin » dans l'Empire romain antique de Jules César où les gladiateurs criaient avant le combat : « César, ceux qui vont mourir te saluent ».

Aujourd'hui, ce sport antique est interdit par la charte de l'ONU de 1948 ou la Déclaration universelle des droits de l'homme dont voici l'article 5 : Nul ne sera soumis à un traitement dégradant, cruel ou inhumain…