Congo-Kinshasa: Signature de l'Arrêté interministériel portant création de l'Académie Parlementaire du pays

Le Ministère d'État, Ministère des Relations avec le Parlement, et le Ministère d'État, Ministère de la Formation Professionnelle, ont procédé, ce mardi 21 octobre 2025, à la signature de l'Arrêté interministériel portant création de l'Académie Parlementaire de la République Démocratique du Congo.

Cette initiative, inspirée par la vision du Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et portée par le Gouvernement de la Première Ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, s'inscrit dans la volonté de doter le pays d'un instrument institutionnel durable dédié à la formation, la recherche et le renforcement des capacités dans le domaine parlementaire.

L'Académie Parlementaire de la RDC est conçue comme un centre d'excellence et de rayonnement du savoir parlementaire, ouvert aux parlementaires, aux cadres administratifs, aux acteurs politiques ainsi qu'à toute personne désireuse de s'initier aux pratiques et techniques de l'action législative et du contrôle parlementaire.

À travers cette initiative, le Gouvernement réaffirme sa détermination à moderniser l'action publique, à renforcer la gouvernance institutionnelle et à promouvoir une culture républicaine fondée sur la compétence, l'éthique et le service du bien commun.